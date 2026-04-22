Ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να λύσει τον… γόρδιο δεσμό ο Ερυθρός Αστέρας, δίνοντας συνέχεια σε ένα ρεκόρ που τον βαραίνει.

Είναι πραγματικά απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό που συμβαίνει με τον Ερυθρό Αστέρα που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι εδώ και τόσα χρόνια.

«Καράβια» έρχονται και φεύγουν, τα πρόσωπα στον προπονητικό θώκο αλλάζουν, τα μπάτζετ μεγαλώνουν, παικταράδες εξ’ Αμερικής ντύνονται στα «ερυθρόλευκα» πλην όμως η κατάσταση παραμένει ίδια και απαρράλακτη.

Ο Ερυθρός Αστέρας που μέχρι τον πρώτο γύρο φάνταζε και βάσει εικόνας αλλά και βαθμολογικής κατάταξης ως μεγάλο φαβορί για να τερματίσει σε μία από τις πρώτες έξι θέσεις της κατάταξης, όχι μόνο δεν το κατάφερε να πάρει την απευθείας πρόκρισή του στα playoffs αλλά έμεινε και εκτός αυτών.

Τα… γηρατειά και κουρασμένα – μπαρουτοκαπνισμένα όμως – παλικάρια της Μπαρτσελόνα, αφόπλισαν τον πιο «ζωηρό» στα χαρτιά Ερυθρό Αστέρα. Τα τρίποντα του βετεράνου Γουίλ Κλάιμπερν τον «σκότωσαν» κι έτσι μεγάλωσε ένα βαρύ και ασήκωτο σερί πάρα πολλών χρόνων που βαραίνει τις πλάτες του Ερυθρού Αστέρα.

Ενθυμούμενοι τα λόγια του Γιάννη Σφαιρόπουλου που απομακρύνθηκε κακείν κακώς στις αρχές της σεζόν, πληρώνοντας τα σπασμένα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας έμειναν για μία ακόμα σεζόν χωρίς νίκη στην post season. Ή αν προτιμάτε χωρίς νίκη μετά την κανονική διάρκεια.

Ο Ερυθρός Αστέρας «απειλεί» ένα απίθανο σερί του Πασκουάλ! Ο Ερυθρός Αστέρας χρειάζεται δύο breaks, για να είναι στα Play Offs της Euroleague. Πρώτο «βήμα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/04, 21:45), με τον Τσάβι Πασκουάλ, να «παίζει» για ένα δικό του σερί!

Λίγους μήνες πριν την άφιξη του round robin συστήματος, ο Ερυθρός Αστέρας προκρίθηκε για τελευταία φορά στην 8άδα. Εκεί όπου το εμπόδιο της κραταιάς και μετέπειτα πρωταθλήτριας Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κρίθηκε ανυπέρβλητο με… σκούπα μάλιστα.

Τελευταία φορά που ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε στη φάση των ‘8’ τουλάχιστον στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ήταν το μακρινό και ξεχασμένο 1972-73. Τότε που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπελλου Πρωταθλητριών (μεγαλύτερη επιτυχία και πορεία του συλλόγου), όπου και αποκλείστε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πάλι με 2-0.