Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να πετύχει κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα.

Με play-in ή χωρίς, ο Παναθηναϊκός την έκανε τη δουλειά. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν άκρως σοβαροί και μετρημένοι απένανι στην ελλιπή Μονακό, στην οποία δεν έδωσαν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Κι έτσι το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έχει την ευκαιρία να «γράψει» κάτι πρωτοφανές στγν ιστορία της Ευρωλίγκα.

Λαμβάνοντας την 7η θέση της κατάταξης, ο Παναθηναϊκός καλείται να πετάξει εκτός συνέχειας την ευχάριστη έκπληξη του θεσμού Βαλένθια που τερμάτισε πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, για να βρεθεί στο Final Four που θα διαξαχθεί στο γήπεδό του.

Σε best-of-five σειρά, οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης έχουν την ευκαιρία να πάρουν το… αίμα τους πίσω από τις δύο ήττες σε ισάρριθμους αγώνες στην κανονική διάρκεια από τις πολύ ελκυστικές στο μάτι και αποτελεσματικές «νυχτερίδες», για να κλείσει ραντεβού με την 4άδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Αν και εφόσον κατορθώσει να πετύχει κάτι τέτοιο, τότε ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα του round-robin φορμάτ (ισχύον σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκα από το 2016-17 και έπειτα) όπου η κάποιο ομάδα κάτω από την 6η θέση, θα κατορθώσει να βρεθεί στο Final Four. Καθώς ακόμα και όσες φορές έχει σπάσει κάποια έδρα, ποτέ δεν έχει συμβεί από τον 7ο ή 8ο.

Πρωτοφανής θα είναι φυσικά η συνθήκη αν και εφόσον φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου, αφού την τελευταία δεκαετία εκείνη που έχει τερματίσει πιο χαμηλά από κάθε άλλη ομάδα και τα έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλήτρια, ήταν η Εφές του Αταμάν στο Βελιγράδι την περίοδο 2021-22. Όταν οι Τούρκοι βρέθηκαν στην 6η θέση και απέκλεισαν κατά σειρά την Αρμάνι και τον Ολυμπιακό, για να πάρουν το θρίλερ στον τελικό από τη Ρεάλ.