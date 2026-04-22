Ο Εργκίν Αταμάν, πέραν της υπόκλισης στον προπονητή της Βαλένθια, στάθηκε και στο σημείο κλειδί για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό στα Play-In της Euroleague (21/04, 87-79) και έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κέρδισε το εισιτήριό της για τη φάση των playoffs.

Ένα βήμα πριν το Final-4 της Αθήνας, το «τριφύλλι» θα παλέψει με τη Βαλένθια για να κερδίσει μία θέση στην τελική 4άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Τούρκος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, μεταξύ άλλων, θέλησε να βγάλει το «καπέλο» στον προπονητή της Βαλένθια, τονίζοντας πως φέτος η απόδοσή του είναι καλύτερη από εκείνου, ενώ παράλληλα, στάθηκε στο σημείο που θα κρίνει τις συναντήσεις των δύο ομάδων.

«Η Βαλένθια παίζει διαφορετικό μπάσκετ και μέχρι στιγμής επιτυχημένο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το γρήγορο παιχνίδι της, πρέπει να είμαστε επιθετικοί και στο αμυντικό και στο επιθετικό ριμπάουντ. Τώρα καταλαβαίνουμε το παιχνίδι της και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μας σύστημα. Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα, αυτό που θα κυριαρχήσει, θα κερδίσει. Θα δούμε, θα δούμε.

Δεν είναι επιλογή μου να παίξουμε με την Βαλένθια. Είναι σπουδαία ομάδα, με σπουδαίο προπονητή. Τον συγχαίρω για το βραβείο που πήρε, το άξιζε 100%. Έχουν σπουδαίους παίκτες, τον Μοντέρο ειδικά. Είναι σπουδαία ομάδα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να πω τώρα ότι η Βαλένθια είναι το φαβορί επειδή μας νίκησε δύο φορές στην κανονική περίοδο. Έχουμε κι εμείς σπουδαίους παίκτες, φέτος η απόδοσή μου δεν είναι καλύτερη από εκείνη του Μαρτίνεθ, αλλά τώρα, θα δούμε…», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.