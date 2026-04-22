Ο Εργκίν Αταμάν είχε εξηγήσει πριν από μερικούς μήνες, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν τον Τι Τζέι Σορτς και ο Αμερικανός γκαρντ τον δικαίωσε την κρισιμότερη στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό (21/04, 87-79) στα Play-In της Euroleague και θα βρεθεί στα playoffs, απέναντι στη Βαλένθια. Το βράδυ της Τρίτης είχε σίγουρα έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή για το «τριφύλλι» και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα των «πρασίνων». Αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μετρώντας 21 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 22 λεπτά αγώνα.

Μάλιστα, είχε 73% σε σουτ δύο πόντων, έχοντας 8/11 δίποντα, χωρίς να καταγράψει κανένα λάθος.

Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού να σημειώσει κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της Euroleague Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να πετύχει κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα.

Απέναντι στη Μονακό στο Telekom Center Athens, ο Σορτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και ουσιαστικά, δικαίωσε τον προπονητή του, με μία μικρή καθυστέρηση.

Ο Εργκίν Αταμάν, μερικούς μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2025, είχε παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη στο podcast «Euro Insiders», εξηγώντας γιατί ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν τον Αμερικανό γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός είχε επισημάνει πως η ομάδα του χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, για να αλλάζει τον ρυθμό όταν αντιμετωπίζει προβλήματα.

Αναλυτικά, όσα είχε πει ο Αταμάν για τον Σορτς:

«Χρειαζόμαστε κάποιον διαφορετικό για να αλλάζει τον ρυθμό του παιχνιδιού όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πολλές ομάδες, όταν δεν βρίσκεται στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ, ξεκινούν να παίζουν άμυνα με αλλαγές switching defense.

Και πώς μπορείς να νικήσεις αυτή την άμυνα; Μπορείς να την κερδίσεις είτε με “mismatch” μέσα στη ρακέτα, είτε με “mismatch” στην περιφέρεια με τους γκαρντ.

Σε αυτή την κατάσταση, είχαμε μόνο τον Κέντρικ Ναν. Ο Σλούκας δεν είναι ο τύπος του παίκτη που θα εκμεταλλευτεί το “mismatch” με αυτόν τον τρόπο· είναι ο κορυφαίος παίκτης στην EuroLeague στο (pick and roll.

Ο Σορτς μάς προσφέρει όχι μόνο την επίθεση στο “mismatch”, αλλά βοηθάει και στις καταστάσεις του αιφνιδιασμού, βελτιώνοντας το τέμπο της ομάδας. Γι’ αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε στη μεταγραφή του».