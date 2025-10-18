Ο Γιώργος Παπαγιάννης στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών στη «μάχη» της Εφές με τον Παναθηναϊκό που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, άπαντες πάγωσαν. Ο ύψους δύο μέτρων και 20 εκατοστών Έλληνας «γίγαντας», Γιώργος Παπαγιάννης σωριάστηκε στο παρκέ.

Οι αντιδράσεις του δεν ήταν ενθαρρυντικές, κάθε άλλο. Μάλλον ανησυχητικές θα τις χαρακτήριζε κανείς. Συμπαίκτες και αντίπαλοι, τον περικύκλωσαν, αδυνατώντας να πιστέψουν κι εκείνοι.

Με προσεκτικές κινήσεις, το ιατρικό επιτελείο των Τούρκων του παρήχε τις πρώτες βοήθειες, με τον Έλληνα διεθνή να αφήνει τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε καροτσάκι, δακρυσμένος. Οι Έλληνες του Παναθηναϊκού, έπιαναν το κεφάλι τους.

Στην προσπάθειά του να καρφώσει μία alley oop πάσα, το αριστερό του γόνατο λύγισε, με τις εξετάσεις δυστυχώς να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα αφού έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού, γεγονός που τον καθηλώνει στα πιτς για όλη τη σεζόν. Το μέγεθος της της ζημιάς έδειξε και ήταν μεγαλύτερο απ’ αυτό που είχε πάθει 8 χρόνια πίσω, όταν είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση.

Στο Summer League του 2017, ο Έλληνας «δεινόσαυρος» είχε χτυπήσει στο αριστερό του πόδι με τους Κινγκς, στη νίκη των «βασιλιάδων» κόντρα στους Φοίνιξ Σανς στο Λας Βέγκας. Και τότε είχε χρειαστεί καροτσάκι για να αποχωρήσει από το γήπεδο, αφού δεν μπορούσε να βάλει καθόλου βάρος στο αριστερό του πόδι. Οι συμπαίκτες του, είχαν βοηθήσει τον «Big Papa» να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, υποβασταζόμενος.

Ευτυχώς για εκείνον, τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έδειξαν κάτι παραπάνω από θλάση στο ισχίο για το Νο13 του draft το 2017, ενώ είχε τραυματιστεί ελαφρά και στον αγκώνα του.

Ο τότε προπονητής του μάλιστα στο Summer League των Κινγκς, Τζέισον Μαρτς, είχε πει για τον τραυματισμό του Παπαγιάννη ότι φαινόταν σοβαρός όταν συνέβη.