Πολύ άσχημα μοιάζουν τα μαντάτα για τον Γιώργο Παπαγιάννη που τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο. Άπαντες στο πλευρό του, συμπαίκτες και αντίπαλοι από τον Παναθηναϊκό.

Κρίμα, κρίμα, κρίμα για τον Γιώργο Παπαγιάννη. Μακάρι η εικόνα και τα όσα ακολούθησαν, να μην επαληθεύσoυν τα μαντάτα που μοιάζουν άσχημα για τον Έλληνα ψηλό.

Στα 5’28” για το ημίχρονο, πάγωσε ο χρόνος στο γήπεδο της Εφές όταν ο Big Papa σωριάστηκε στο γήπεδο. Έπειτα από μία προσπάθεια που έκανε να καρφώσει μετουσιώνοντας σε καλάθι μία alley oop πάσα, το αριστερό πόδι του Παπαγιάννη «στραπατσαρίστηκε».

Ξαπλωμένος εκείνος στο παρκέ, έδειξε κατευθείαν πως κάτι κακό είχε συμβεί. Το είχε καταλάβει. Το ιατρικό επιτελείο έπεσε πάνω του, οι παίκτες και των δύο ομάδων τον περικύκλωσαν. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Στο πλευρό του, βρέθηκαν άμεσα πέρα από τους συμπαίκτες του και οι Έλληνες του Παναθηναϊκού. Τόσα καλοκαίρια στην Εθνική ομάδα, έχουν φάει… ψωμί και αλάτι μαζί. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπιανε συχνά πυκνά το κεφάλι του. Γύρω του και οι Σλούκας, Τολιόπουλος, Μήτογλου.

Çok talihsiz. Önce Ercan, şimdi Papagiannis 😕 pic.twitter.com/8t0H12m2DJ — Okan Barlan (@okibarlan) October 17, 2025

Ανησυχτικά τα μηνύματα από την πλευρά του Έλληνα διεθνή σέντερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει καλά τον αγώνα απέναντι στην πρώην ομάδα του. Αφού του έδεσαν το γόνατο και με δάκρυα στα μάτια, κάτω από χειροκροτήματα από τον κόσμο στις κερκίδες, ο Παπαγιάννης πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια με καροτσάκι. Και από εκεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις που θα δείξουν το μέγεθος της ζημιάς.