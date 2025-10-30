Ο Ολυμπιακός δέχθηκε τρίτη σερί ήττα από τη Μονακό, όμως τα συγκεκριμένα παιχνίδια, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε» στο ΣΕΦ από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, ηττήθηκε με 87-92 (29/10) και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 4-3.

Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σταμάτησε στους 23 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως τελικά δεν αρκούσε για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την άλλη πλευρά, για τους Μονεγάσκους, οι Άλφα Ντιαλό και Μάικ Τζέιμς ήταν ασταμάτητοι, με τον πρώτο να έχει 27 πόντους και τον δεύτερο να «γράφει» νταμπλ-νταμπλ, με 23 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Βασίλης Σπανούλης αισθάνεται… σαν στο σπίτι του κάθε που γυρίζει στην Ελλάδα Άλλη μία επίσκεψη στην πατρίδα για τον Βασίλη Σπανούλη απ’ όταν ανέλαβε την Μονακό, άλλη μία ευχάριστη αποχώρηση από αυτήν.

Αυτή αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική ήττα που δέχεται ο Ολυμπιακός από τους Μονεγάσκους, μετά από εκείνη της περασμένης περιόδου, στη regular season, στο ΣΕΦ, αλλά και εκείνη στον ημιτελικό του Final Four, στο Άμπου Ντάμπι.

Τι κοινό έχουν, όμως, τα τρία παιχνίδια μεταξύ τους; Ο Ολυμπιακός είχε αρκετά χαμηλό ποσοστό στα σουτ τριών πόντων!

Είναι χαρακτηριστικό πως το βράδυ της Τετάρτης (29/10), σούταρε με 18% πίσω από τη γραμμή των 6.75μ., έχοντας 4/22. Συνολικά, στις τρεις ήττες από τους Μονεγάσκους, οι Πειραιώτες έχουν μόλις 13 εύστοχα τρίποντα, από τα 69 που εκτέλεσαν, δηλαδή ένα ποσοστό που φτάνει στο 18,8%.

Δίχως αμφιβολία, ήταν ένας παράγοντας που έπαιξε κρίσιμο ρόλο για τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά, τα τρίποντα του Ολυμπιακού, στα τρία τελευταία ματς με τη Μονακό:

27/3/25: Ολυμπιακός – Μονακό 77-80 ➡️ 4/20 (20%)

23/5/25: Ολυμπιακός – Μονακό 68-78 ➡️ 5/27 (18.5%)

29/10/25: Ολυμπιακός – Μονακό 87-92 ➡️ 4/22 (18%)

Σύνολο: 13/69 (18.8%)