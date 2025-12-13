Ο εκτεθειμένος Παναθηναϊκός έγινε βορά της «πεινασμένης» Αρμάνι και του δικού της… Στεφ Κάρι πριν από μερικές ώρες στο Μιλάνο στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Όπως συνέβη και με τον «αιώνιο αντίπαλό» του ένα 24ωρο αργότερα στη Βαρκελώνη, επέτρεψε στο σύνολο του Ποέτα να ορίσει εκείνο τον ρυθμό. Κι όταν δεν βάλεις τους Λομβαρδούς σε καλούπια, τότε μπορούν να παρουσιαστούν εξαιρετικά επικίνδυνοι.

Ο αυτόφωτος Κώστας Σλούκας ήταν ξανά εκείνος που διασώθηκε από το «ναυάγιο» και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πρασίνων. Όχι φυσικά η απόδοση του Έλληνα διεθνή πόιντ γκαρντ που περνάει δεύτερη νιότη αλλά το γεγονό πως ένας 36χρονος με «φορτωμένο» καλοκαίρι, μοιάζει να παλεύει μόνος του Νοέμβρη και Δεκέμβρη μήνα για να μην χαθεί το τρένο. Ο Θεσσαλονικιός γκαρντ είναι χάρμα ιδέσθαι αλλά χωρίς συμπαραστάτες, χάνεται η δική του υπερπροσπάθεια.

Ένας Παναθηναϊκός με εγγενείς αμυντικές παθογένειες, ικανός να μην αφήσει τον αντίπαλό του να πάρει ανάσα όπως έχει αποδείξει (Ντουμπάι, Παρτιζάν, Μακάμπι με σερί) αλλά και να «πνιγεί» μοναχός του.

Μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 15 στροφών, δεν είναι το ρεκόρ αυτό καθ’ αυτό (9-6) που ανάγκασε τον (ντεφορμέ) Εργκίν Αταμάν να πατήσει και πάλι το… αλάρμ, αφού η σεζόν είναι μεγάλη και ο αγώνας μαραθώνιος. Ακόμα και τη σεζόν της κατάκτησης άλλωστε, δεν έπειθε τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός. Αλλά η αποκαρδιωτική εικόνα παράδοσης, η back to back ήττα μετά τη διακοπή και την παρένθεση που έφερε η έλευση του Φαρίντ.

Ανάμεσα σε αυτά που υπάρχει στο μυαλό του προπονητικού σταφ, βρίσκεται και μία επίδοση που χρίζει άμεσης αντιστροφής. Λίγο πριν την απαιτητική και δύσκολη «διαβολοβδομάδα» με Φενέρμπαχτσε (εκτός) και Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός), ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει έξι αγώνες κόντρα σε ομάδες που έχουν θετικό ρεκόρ με τη συμπλήρωση 15 αγωνιστικών. Και ποιο είναι το ρεκόρ του;

Μόλις μία νίκη και πέντε ήττες μετρά το «τριφύλλι» που καλείται να αρχίσει την αντεπίθεσή του σε ένα ζόρικο και απαιτητικό πρόγραμμα, απέναντι σε άλλες δύο ομάδες με θετικό πρόσημο (+), δίπλα από το ρεκόρ τους. Συνεπώς πρόκεται για επίδοξους αντιπάλους στην post season και γενικότερα, ομάδες με τους ίδιους στόχους και φιλοδοξίες, απέναντι στις οποίες ζορίζεται πολύ για την ώρα.

Μοναδική ευχάριστη νότα, το σαρωτικό «διπλό» στη Μαδρίτη, το οποίο αποδείχθηκε «ξυπνητήρι» για τη Ρεάλ.

/10 Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 (στο 10-5 οι Καταλανοί)

31/10 Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84 (στο 9-6 οι Μονεγάσκοι)

5/11 Ερ. Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68 (στο 9-6 οι Σέρβοι)

13/11 Ρεάλ – Παναθηναϊκός 77-87 (στο 9-6 οι Μαδριλένοι)

5/12 Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89 (στο 10-5 οι Ισπανοί)

11/12 Αρμάνι – Παναθηναϊκός 96-89 (στο 8-7 οι Λομβαρδοί)