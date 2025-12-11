Ο Παναθηναϊκός που είχε αρκετό κόσμο στο πλευρό του στο Μιλάνο, επέτρεψε στην Αρμάνι να κάνει… πάρτι και ο Εργκίν Αταμάν δεν κρύφτηκε στη συνέντευξη Τύπου.

Το καμπανάκι που «έκρουσε» η Βαλένθια στον Παναθηναϊκό «κρύφτηκε» πίσω από την 40άρα του Νίκου Ρογκαβόπουλου και δεν εισακούστηκε από τους «πράσινους» παρά τα… γκάζια του Εργκίν Αταμάν και των συνεργατών του, το προηγούμενο Σάββατο (5/12) στο «Telekom Center Athens».

Οι «πράσινοι» θεώρησαν στη Λομβαρδία και το Μιλάνο πως μονάχα το επιθετικό τους ταλέντο, το οποίο είχε βραχυκυκλώσει για 30′, αρκούσε για να επικρατήσουν της Αρμάνι Μιλάνο. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ποέτα όμως, έχει γεμίσει με «φρέσκο» αέρα την παρέα του Γκούντουριτς και του Αρμάνι Μπρουκς που έκανε τη ζημιά στο «τριφύλλι» με τα τρίποντά του.

Ο Παναθηναϊκός πριν από μία απαιτητική διπλή εβδομάδα που ακολουθεί, έπεσε στο 9-6 της κατάταξης μετά το τέλος της 15ης στροφής της Ευρωλίγκα και έχει αρκετά μπροστά του να διορθώσει μέχρι να σκεφτεί το Final Four που διοργανώνει στο οποίο συχνά (ανα)τρέχει. Κι αυτό του κοστίζει.

Μία πρώτη προσπάθεια να ρίξει τα πνεύματα και να «ξυπνήσει» τους παίκτες του έκανε ο Εργκίν Αταμάν από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου του Mediolanum Forum, όπου ανέφερε αναλυτικότερα πως…

«Η Αρμάνι έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο, χάσαμε εντελώς την την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα σουτ του Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, έχτισαν μία διαφορά 21 πόντων. Στην τελευταία περίοδο παίχτηκε χαοτικό μπάσκετ, κυριάρχησαν στο παιχνίδι στη δεύτερξ και την τρίτη περίοδο. Συγχαρητήρια στο Μιλάνο.

Δυστυχώς δείξαμε ότι δεν είμαστε και τόσο καλή ομάδα για να θεωρούμε πως είμαστε ένα από τα φαβορί φέτος. Δεν μπορέσαμε επιτυχώς να σταματήσουμε το πολύ καλό επιθετικά παιχνίδι που έκανε η Αρμάνι.»

Για τον Παναθηναϊκό που δεν πήρε για δεύτερη σερί βραδιά αρκετά από τους σέντερ του στο τελικό 96-89, ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που διασώθηκε με 19 πόντους, 7 ασίστ για κανένα λάθος, συνεχίζοντας χωρίς… φρένο.

Ακολουθεί εκτός έδρας δοκιμασία στην Τουρκία (16/12, 19:45) με την Φενέρ και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τον Ιτούδη και την Χάποελ την 18η του Δεκέμβρη στο ΟΑΚΑ.