Μετρημένος στα λόγια του αλλά με εμφανή ένταση, παρουσιάστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την ήττα-θρίλερ στην Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός των 4 αγώνων σε λιγότερο από μία εβδομάδα, έφτασε ένα σουτ μακριά από το 4Χ4 και την ιδανική εκκίνηση, παρόλα αυτά ο πρώην γκαρντ του Άρη Μάρκους Καρ, είχε αντίθετη άποψη.

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ρόλερ κόστερ και δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να το ελέγξει σε κανένα σημείο του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε το παρολίγον πάθημα στο Κάουνας, να μη γίνεται μάθημε δύο ημέρες αργότερα. Άμυνα και ριμπάουντ αποτέλεσαν ξανά την αχίλλειο πτέρνα των Πειραιωτών που έδωσαν δικαιώματα στην ενθουσιάδη Βίρτους και στο τέλος την… πάτησαν.

«Πρέπει να αναλύσουμε τον αγώνα. Ήταν φυσικά ένα δύσκολο σουτ αλλά ήταν ελεύθερο. Έπρεπε απλά να μαρκάρουμε ένα τελευταίο σουτ. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε ένα ριμπάουντ στο τέλος του ματς, όταν ήμασταν μπροστά για 3-4 πόντους. Είχαμε το μομέντουμ του ματς και τους επιτρέψαμε δύο λέι απ σε κοψίματα και να πάρουν 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις αυτό το ματς πρέπει να παίξεις άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους εντάξει, αλλά η αμυντική μας επίδοση σήμερα δεν ήταν καλή», σχολίασε σε πρώτη φάση στη flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας.