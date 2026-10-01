Ποια η κατάσταση των τραυματιών στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, λίγο πριν το δεύτερο σκέλος της πρώτης διαβολοβδομάδας της σεζόν;

Οι μέρες περνούν και αυτομάτως ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επιστροφή των απόντων του.

Σημαντικά κομμάτια του παζλ έχουν χάσει το πρώτο κομμάτι της περιόδου με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να προστίθεται στο απουσιολόγιο (μυϊκός σπασμός) της πρώτης διπλής εβδομάδας της σεζόν για τον Παναθηναϊκό.

Η κατάστασή του ωστόσο δεν εμπνέει κάποια ανησυχία με τον Ισπανό φόργουορντ που δεν θα παίξει ούτε με την Μακάμπι, να αναμένεται πίσω ενόψει 4ης αγωνιστικής (8/10) απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens.

Εκείνος είναι που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες να γυρίσει πιο σύντομα από όλους τους υπόλοιπους αλλά και όχι ο μόνος που μετράει αντίστροφα.

Ατομική προπόνηση παραμονή της 3ης στροφής με την Μακάμπι έκαναν και οι Χέις-Ντέιβις, Φαλ αλλά με μεγαλύτερη ένταση. Ο Αμερικανός έχει βγάλει τον νάρθηκα και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του με ορατό το ενδεχόμενο να παίξει κόντρα στην παλιά του ομάδα, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου στο Άμπου Ντάμπι.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Μουστάφα Φαλ, ένα βαρύ κορμί που όμως δουλεύει πολύ σκληρά για να επιστρέφει – στην πρότερη κατάστασή του – γρηγορότερα του αναμενομένου. Η ύπουλη θλάση στέρησε τον Γάλλο «δεινόσαυρο» από την πράσινη ρακέτα όμως η αποθεραπεία του πηγαίνει περίφημα και δεν αποκλείεται να μπει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ακόμα και να δηλωθεί στον ΕΣΑΚΕ ενόψει της πρεμιέρας με τον Βίκο Ιωαννίνων (4/10, 13:00) παίζει σαν ενδεχόμενο για να πάρει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.

Εκείνος που ακολουθεί είναι ο Κέντρικ Ναν που βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους με ορίζοντα επιστροφής είτε το παιχνίδι στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν (13/10) είτε το αμέσως επόμενο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10) στην Αθήνα. Εκεί έχουν στοχεύσει όλες οι πλευρές.

Και εκείνος που απομένει για να συμπληρωθεί το ρόστερ είναι ο Κώστας Σλούκας που ανεβάζει κι εκείνος σιγά σιγά ένταση στις ατομικές του προπονήσεις, για να εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός πλήρης μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, αν δεν προκύψει κάποιο άλλο απρόοπτο.