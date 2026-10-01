Δύσκολη στιγμή για τον Μάικ Τζέιμς στην Beogradska Arena. Φόβοι για σοβαρή ζημιά στο πόδι του Αμερικανού.

Μεγάλη η ανησυχία στο στρατόπεδο της Εφές για σοβαρή ζημιά στον ηγέτη της ομάδας, Μάικ Τζέιμς ο οποίος αποχώρησε πάνω σε φορείο από την Beogradska Arena μέσα σε χειροκροτήματα.

Πολύ άτυχος στάθηκε ο «Βασιλιάς» της Euroleague και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης Μάικ Τζέιμς, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας το οποίο άνοιξε πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ σε ανύποπτη φάση στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και δίχως να έρθει σε επαφή με κάποιον αντίπαλό του, σωριάστηκε στο παρκέ σφαδάζοντας στους πόνους.

Ξάφνου σκέψεις για σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα ήρθαν στο μυαλό όλων με τον πρώην άσο της Μονακό να αποχωρεί σε φορείο μέσα σε χειροκροτήματα από τους φαν του Ερυθρού Αστέρα που ήθελαν να τον εμψυχώσουν.

🚨🚨 MAALESEF MIKE JAMES SAKATLANDI VE YARDIMLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ. pic.twitter.com/opotEUyMmI — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 1, 2026

Στην προσπάθειά του να διεκδικήσει το μακρινό ριμπάουντ, το αριστερό του πόδι κόλλησε στο παρκέ.