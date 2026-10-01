Αλεργία στην άμυνα έδειξαν Ολυμπιακός και Βίρτους στην εκκίνηση της εναρκτήριας περιόδου στο ιστορικό «Paladozza». Σε σημείο που δεν απείχαν και τόσο από το απόλυτο ρεκόρ.

Το υπερθέαμα της εκκίνησης του αγώνα ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό, άρεσε σίγουρα στο φίλαθλο κοινό που λατρεύει το υψηλό τέμπο και τις αρκετές κατοχές, σίγουρα όχι και στους Μπαρτζώκα και Μουμπρού όμως που έβλεπαν τις ομάδες τους να βγάζουν μεν σπίθες μπροστά αλλά και να χωλαίνουν πίσω.

Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακός μπήκαν με τα φρένα σπασμένα, βλέποντας το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι. Το ένα εύστοχο σουτ διαδεχόταν το άλλο με τους Πειραιώτες να έχουν 7/7 σουτ – και μια ραψωδία επί τω έργω του Ντόρσεϊ – μέχρι να… σπάσει το σερί ο Γουόρντ σε προσπάθεια που δεν βρήκε καν σίδερο.

Ως εκ τούτου ο απολισμός ήταν 63 πόντοι στην πρώτη κιόλας περίοδο (33-30) που δεν απείχε τόσο από το απόλυτο ρεκόρ πρώτης περιόδου. Αυτό παραμένει από το 2022 και ένα ματς της Ρεάλ με την Παρτιζάν, όπου μαζί είχαν 72 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι 33 βέβαια των Ιταλών απείχαν 10 πόντους από την απόλυτη επίδοση πρώτης περιόδου, την οποία κατέχει ακόμα η Μακάμπι Τελ Αβίβ (43) από τον Μάρτη του 2010 και ένα παιχνίδι απέναντι στη Σιένα.