Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σουτέρ ψυχολογίας και από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο που επιχείρησε στην Μπολόνια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, ήταν νομοτελιακό ότι θα ακολουθούσαν κι άλλα. Ποιος μπορούσε να φανταστεί όμως τέτοια εκκίνηση;

Δύο μέρες μετά το Κάουνας όπου τα… έσπασε έξω από τα 6,75 μέτρα (1/7), ο διεθνής Ελληνοαμερικανός γκαρντ είπε να πάρει το αίμα του πίσω. Με τον δικό του φυσικά τρόπο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 5/5 τρίποντα σε οκτώ λεπτά χωρίς να αστοχήσει με τους… θεούς το μπάσκετ να του κάνουν δυο φορές και το χατήρι αφού η μπάλα έπεσε μέσα μετά από λίγη περιπέτεια.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο Ντόρσεϊ δεν σημείωσε κάποιο ρεκόρ. Ατομικό ή στην ιστορία της Euroleague αν και δεν απείχε και τόσο από το να τα καταφέρει, από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο. Ο «φαρμοκοχέρης» σούτινγκ γκαρντ, έχει ακόμα ρεκόρ καριέρας τα οκτώ τρίποντα από το πέρασμά του από τη Φενέρμπαχτσε (κόντρα στη Βαλένθια) ενώ και τα πέντε εύστοχα τρίποντα σε μια περίοδο, έρχονται πίσω από τα οκτώ του Κάρσεν Έντουαρντς πριν από μερικούς μήνες, που ήρθαν μετά τα επτά του Κέντρικ Ναν.

Όπως και να έχει, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «καίει» στο ιστορικό Paladozza…