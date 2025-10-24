Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος είχαν ένα μικρό θέμα τραυματισμού, πριν το Μπολόνια-Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός έχει εκτός έδρας δοκιμασία, στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν έχει να αντιμετωπίσει αρκετά ζητήματα.

Το «τριφύλλι» ήδη ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να υπολογίζει στους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και Ματίας Λεσόρ, αλλά τα προβλήματα αυξήθηκαν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στην Μπολόνια.

Συγκεκριμένα, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος αντιμετωπίζουν ελαφριά διαστρέμματα στο δεξί τους πόδι και αμφότεροι είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση με τη Βίρτους.

Και οι δύο είναι στη 12άδα και ουσιαστικά, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή τους είναι στα χέρια του Εργκίν Αταμάν.

Οι 12άδες των δύο ομάδων:

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα, Έντουαρντς, Παγιόλα, Μόργκαν, Σμάιλαγκιτς, Νιάνγκ, Τέιλορ, Άλστον, Χάκετ, Τζάλοου, Ντιούφ, Ακέλε.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν, Μήτογλου, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου, Όσμαν, Τολιόπουλος.