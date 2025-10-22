Όλοι οι μπασκετμπολίστες, όταν τελειώσουν την καριέρα τους θα μιλούν για το career-high τους στους πόντους. Ωστόσο, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν θα δίνει μία απάντηση, που λίγοι θα πιστεύουν!

Υπάρχουν ματς στο μπάσκετ, που κάποιοι καλαθοσφαιριστές γράφουν ιστορία, που δύσκολα μπορείς να την «ξεχάσεις».

Άλλοι είτε επειδή έχουν ένα «τρελό» παιχνίδι, άλλοι είτε επειδή «σπάνε» κάποιο ρεκόρ.

Ωστόσο, όταν τελειώνουν την καριέρα τους, η πιο συχνή ερώτηση παραμένει μία: «Ποιοι είναι οι περισσότεροι πόντοι, που έχεις σε ένα ματς;»

Στις απαντήσεις μπορεί να υπάρχει μεγάλη «ποικιλία», καθώς άλλοι έχουν έφεση στο σκοράρισμα, άλλοι είναι φημισμένοι για την αμυντική τους ικανότητα.

Η Euroleague αποφάσισε να κάνει αυτήν την ερώτηση σε ορισμένους νυν παίκτες της διοργάνωσης.

Ποιος ήταν αυτός που «ξεχώρισε» με την απάντησή του; Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν!

Όταν «έγραψε» 91 πόντους με 28 ριμπάουντ

Προφανώς, και η ερώτηση αφορούσε όλα τα ματς, από τη μικρή ηλικία, μέχρι και να γίνουν επαγγελματίες.

Ο νυν σέντερ του Παναθηναϊκού, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα ως καλαθοσφαιριστής, είχε μία «μυθική» ματσάρα!

Στο τούρκικο πρωτάθλημα U18 και σε μία αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Εϊλούλ Μπάσκτεμπολ Ίχτισας τα έκανε όλα μόνος του!

Από τους 115 πόντους της ομάδας του σκόραρε τους 91, μάζεψε 28 ριμπάουντ και μοίρασε πέντε ασίστ σε 38 λεπτά! Κι όλα αυτά, έχοντας 38/49 εύστοχα δίποντα, 8/13 βολές και 5/11 τρίποντα!

Προφανώς, και η εμφάνισή του είχε γίνει «θέμα συζήτησης» στο μακρινό 2016. Μάλιστα, και ο Ενές Καντέρ είχε κάνει ανάρτηση για τον συμπατριώτη του στο X (πρώην Twitter)!

Ωστόσο, ο Τούρκος «ψηλός» βρήκε την ευκαιρία να μας υπενθυμίζει τα όσα είχε κάνει πριν από περίπου μία 10ετία!