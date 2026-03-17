Η σεζόν μπαίνει σιγά σιγά στο πιο κρίσιμο σημείο της, οι ομάδες φορτσάρουν και στον Ολυμπιακό έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μονάχα τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται.

«Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό» λένε και στο Λιμάνι δεν ισχύει τίποτα το διαφορετικό. Ο αήττητος στην Ελλάδα και σε ευνοϊκή θέση για το πλεονέκτημα στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, χτίστηκε με διαφορετικές συνθήκες μέσα στην τρέχουσα σεζόν για να πανηγυρίσει στο φινάλε αυτής.

Κι αν ακόμα φαντάζει νωρίς για τέτοιες σκέψεις, η απόλυτη συγκέντρωση των ανθρώπων της ομάδας έχει στραφεί στην εξασφάλιση του αβαντάζ της έδρας ούτως ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν το ενδεχόμενο Game 5 μιας σειράς playoffs που θα κρατήσει αρκετά, στο σπίτι τους. Μαζί με τον κόσμο τους που γεμίζει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θέλοντας να σταθεί στο πλευρό του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα στην προσπάθεια που κάνει για να διατηρήσει τα εγχώρια σκήπτρα και να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Όσο η άμμος στην κλεψύδρα βέβαια αδειάζει, τόσο πλησιάζει και το διάστημα που στον Πειραιά θα πρέπει να τα βάλουν κάτω αναφορικά με τη στελέχωση του ρόστερ της επόμενης ημέρας. Και κυρίως να ασχοληθούν με τους «εν οίκω» παίκτες, όσους δηλαδή δεσμεύονται αλλά για πολύ ακόμα με τον σύλλογο του Ολυμπιακού.

Σε αυτούς ουσιαστικά δεν ανήκει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ που επέστρεψε το περασμένο (2024) καλοκαίρι στο Λιμάνι, πραγματοιποιεί σεζόν καριέρας με τον Ολυμπιακό, όντας ένας από τους βασικούς λόγους της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπέγραψε πριν από εναμιση περίπου χρόνο συμβόλαιο συνεργασίας 2+1 χρόνων – με κλιμακωτές αποδοχές – και δυνατότητα out μόνο από πλευράς της ομάδας. Πράγμα που φυσικά και δεν σκέφτονται στον Ολυμπιακό, αφού είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με την απόδοαση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στα υπόψιν μάλιστα βρίσκονται και οι συζητήσεις για την επέκταση αυτού το προσεχές καλοκαίρι ώστε να μείνει για πάντα στον Ολυμπιακό ο ομογενής γκαρντ που διαθέτει φυσικά και ελληνικό διαβατήριο, χρίζοντάς τον ακόμα πιο απαραίτητο όσον αφορά την επόνενη ημέρα των Πειραιωτών.

Στα προσεχώς ωστόσο και ανεξαρτήτως της έκβασης της σεζόν αυτής. Αντίστοιχα αλλά με άλλους παράγοντες να παίζουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο, οι υποθέσεις των δύο επόμενων συμβολαίων που λήγουν στο Λιμάνι. Ο λόγος για τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου και τον Άλεκ Πίτερς, στους οποίους δεδομένα θα γίνει κρούση για παραμονή, με τα υπάρχοντα δεδομένα.

Ουδεμία πρόθεση όμως δεν υπάρχει για πρόωρες συζητήσεις. Τους τελευταίους μήνες και όπως φάνηκε περίτρανα και πέρυσι, η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει καταστήσει ως πάγια τακτική τις όποιες προτάσεις και συζητήσεις για ανανέωση, να διενεργούνται αφού έχουν τα πάντα ολοκληρωθεί. Και τυχόν «κλείσει» κάποιες μεταγραφές.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και άπαντες έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτόν, γι’ αυτό και δεν υπάρχει κάποια πρόθεση αποπροσανατολισμού εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας που τρέχουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι όσον αφορά τον μακροβιότερο Αμερικανό που έχει φορέσει ποτέ τα «ερυθρόλευκα». Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αν και έμοιαζε περισσότερο εκτός Πειραιά παρά σε αυτόν το περασμένο καλοκαίρι, παρέμεινε για έναν ακόμα χρόνο στον Ολυμπιακό. Και μένει να φανεί αν θα συνεχίσει να παραμένει επιδραστικός για τον Ολυμπιακό, ασχέτως αφίξεων και ηλικίας και συνεπώς καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων για να δώσει συνέχεια σε μια συνεργασία που κρατάει από τις αρχές του 2020.

Ολιγόμηνο συμβόλαιο συνεργασίας και… βλέπουμε, υπέγραψαν οι δύο «μπαρουτοκαπνισμένοι» ΝΒΑερς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόζεφ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με τη Φενέρμπαχτσε. Και όντας υγιείες, ήρθε η ώρα να αποτελέσουν «παράγοντες» για τους Πειραιώτες.