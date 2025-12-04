Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ίσως οδηγήσουν σε αναβολή το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε κοντράρονται το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ (04/12μ 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Παρ’ όλα αυτά, η αναμέτρηση είναι στον… αέρα, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που πλήττουν την Αττική.

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» και για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια, για την τύχη της αναμέτρησης.

Το πρόβλημα, δεδομένα, δεν είναι το παρκέ του γηπέδου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έτσι, το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε μπορεί να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.

Ουσιαστικά, το κυριότερο ζητούμενο είναι η εξασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των φιλάθλων, τόσο κατά τη μετακίνησή του προς το φαληρικό στάδιο, όσο και κατά την αποχώρησή τους, μετά τη λήξη του αγώνα.

Όπως είναι λογικό, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, παρατηρούνται ήδη αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Μάλιστα, σε κάποια τμήματα της Ποσειδώνος έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας.

Ζητήματα υπάρχουν, ωστόσο, και στο ΣΕΦ, καθώς έχει συγκεντρωθεί αρκετό νερό, μπροστά από το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζουμε πως κάτι αντίστοιχο, είχε συμβεί και πριν από μερικές ημέρες, στο Πανελλήνιο Τάε Κβο Ντο.

Τα νερά στο συγκεκριμένο σημείο, πάντως, δεν δημιουργούν πρόβλημα ως προς την ομαλή διεξαγωγή του ματς.