Δύο από τις κορυφαίες – ως προς τα ανασταλτικά τους καθήκοντα – ομάδες, δίνουν ραντεβού το βράδυ της βροχερής Πέμπτης (4/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ζευγάρι του τελικού της Πόλης το 2017, δύο δυνάμεις παραδοσιακές. Ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε, θα αφήσει τον ηττημένο πίσω του στον «μαραθώνιο» της κατάταξης.

Έπειτα από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους στα τελευταία παιχνίδια και αρίβαραν στο Φάληρο με 5 σερί νίκες στο κοντέρ. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί να μην βγάζει… μάτια και να μην πείθει για πρωταθλήτρια Ευρώπης παρόλα αυτά, όπως απέδειξε και πριν από μερικούς μήνες στο Αμπού Ντάμπι, «όπου λάμπει δεν υπάρχει απαραίτητα χρυσός». Η Φενέρμπαχτσε (έχει μάθει να) κρατά την ουσία και (να) πορεύεται.

Με διαφορά τριών εβδομάδων, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατέφθασαν οι δύο κορυφαίες αμυντικά ομάδες της διοργάνωσης. Και μπορεί τη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός – παρά την παγωμάρα για τον Κίναν Έβανς – να την έκανε «φύλλο και φτερό», ωστόσο η Φενέρμπαχτσε πρόκεται για άλλη κλάση, άλλη φανέλα κι άλλο ειδικό βάρος.

Pre game και προετοιμασία ενός αγώνα της Ευρωλίγκα χωρίς αριθμούς και νούμερα γίνεται; Δεν γίνεται! Κι από αυτά, μπορεί κανείς να εξάγει ένα χρήσιμο, κοινό συμπέρασμα. Το όριο των 80 πόντων, είναι αυτό που έχει δείξει στις πρώτες 13 αγωνιστικές ότι θα βγάλει και τον νικητή.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Φενέρμπαχτσε είναι ΑΗΤΤΗΤΟΙ στο πρώτο αυτό κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου, όσες φορές έχουν κατορθώσει να κρατήσουν τον αντίπαλο κάτω από τη γραμμή των 80 πόντων. Με τους Πειραιώτες να έχουν 5-0 σερί και την πρωταθλήτρια Φενέρ ένα ακόμα πιο ισχυρό δείγμα (7-0).

Το «ρίσκο» του Ολυμπιακού με το ΣΕΦ και η χρονοβόρα διαδικασία Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή στο ΣΕΦ και τη δράση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αγωνιστικά και όχι μόνο.

Αντίθετα, το πρόσημο γίνεται αρνητικό όταν επιτρέπουν τον αντίπαλο πάνω από 80 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβίωσαν κόντρα στην Παρί (98-86), στο θρίλερ με την Μακάμπι (94-95) και στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια (96-102) ενώ δεν τα κατάφεραν με τη Ρεάλ (89-77), την Εφές στο ΣΕΦ (78-82), την Μονακό (87-92), την Αρμάνι (88-87) σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη και το τελευταίο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) που έκανε… ό,τι ήθελε στην τελευταία περίοδο.

Παρόμοια η ιστορία και με την Φενέρμπαχτσε που μετρά παθητικό μόλις 72,2 πόντων στα τελευταία πέντε παιχνίδια που έχει κερδίσει. Το μοναδικό ματς που δέχθηκε 80+ πόντους (87) και το πήρε, ήταν το πρόσφατο ταξίδι στο Βελιγράδι για να κερδίσει την Παρτιζάν στο «σπίτι» της άνετα με 87-99.

Κατά τα άλλα, όταν οι πρωταθλητές με τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα δεν συγκράτησαν τις Ρεάλ (84-58), Βαλένθια (94-79), Ντουμπάι (69-93), Ερ. Αστέρα (81-86) και Ζαλγκίρις (84-81), έφυγαν με άδεια χέρια από το γήπεδο.