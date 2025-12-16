Η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και το «τρελό» σερί που συνεχίζει ο γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Ο Κέντρικ Ναν παρέμενε αμφίβολος για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ έδειξε πως ξεπέρασε το μικρό πρόβλημα που είχε στο πόδι του και έτσι, συμπεριελήφθη κανονικά στην 12άδα του «τριφυλλιού».

Πλέον, με τη συμμετοχή του στο εκτός έδρας ματς με τη Φενέρ, ο Αμερικανός δίνει συνέχεια σε ένα «τρελό» σερί που διατηρεί στην Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν, με το που πάτησε στο παρκέ στην έδρα της τουρκικής ομάδας, κατάφερε να αποδείξει ξανά, πως όταν μπορεί, θα δηλώνει πάντα «παρών».

Για την ακρίβεια, ο Αμερικανός δεν έχει λείψει ποτέ από αγώνα του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με εξαίρεση αποκλειστικά μία περίπτωση!

Αυτή εντοπίζεται στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, όταν είχε λείψει λόγω τιμωρίας στο ματς με την Αναντολού Εφές, έπειτα από την ποινή που του είχε επιβάλει η διοργανώτρια αρχή.

Πέραν αυτού, ο Ναν έχει δώσει το «παρών» σε κάθε διαθέσιμη αναμέτρηση! Την πρώτη του σεζόν στα «πράσινα», έκανε το ντεμπούτο του στην 7η «στροφή» στο Βερολίνο, με αντίπαλο την Άλμπα και «έγραψε» 35/35 ματς έκτοτε.

Πέρυσι, είχε 40/41 παιχνίδια στην Euroleague, ενώ φέτος μετρά ήδη το απόλυτο 15/15.