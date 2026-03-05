Η περίπτωση του Νίκολα Μιλουτίνοφ «εγείρει» εύλογα ερωτήματα, πλην όμως η ανθεκτικότητά του στον πόνο, δίνει τις απαντήσεις.

Οι μορφασμοί στο πρόσωπο του Νίκολα Μιλουτίνοφ πριν καν έρθει η επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας με το Μαρούσι και ενόψει ενός ακόμα «ντέρμπι αιωνίων» στον τελικό του Ηρακλείου, ανησύχησε τους «ερυθρόλευκους».

Τα ακόμα πιο δυσάρεστα μαντάτα βέβαια ακούστηκαν με την γνωστοποίηση της ζημιάς. Κάταγμα στον δεξιό του αντίχειρα με χρονικό διάστημα αποκατάστασης περίπου στις 40 ημέρες για να επιστρέψει και πάλι υγιής στο παρκέ.

Έλα όμως που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και στον τελικό έπαιξε – μέχρι να πονέσει και να μην μπορέσει να συνεχίσει – και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νέα συνάντηση των δύο «αιωνίων» το βράδυ της Παρασκευής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (6/3, 21:15).

Η εξήγηση σε αυτό έγκειται τόσο στην ανθεκτικότητα του Σέρβου σέντερ όσο και στον ειδικά διαμορφωμένο κηδεμόνα, που έχει γίνει σύντροφός του το τελευταίο διβδόμαδο, και χάρις τον οποίο μπορεί να παίξει.

Αρχικά και προς διευκρίνιση της κατάστασης, το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για έναν αθλητή της «σπυριάρας» ώστε να γυρίσει στη δράση μετά από κάταγμα σε αντίχειρα, είναι «χοντρικά» αυτό που είχε ειπωθεί και αναφερθεί. Πλην όμως η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και επιβεβαιώνεται με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο «Πλάβι δεινόσαυρος» των Πειραιωτών που ήθελε πολύ να βοηθήσει την ομάδα του στον τελικό ασχέτως αν δεν τα κατάφερε στον βαθμό που ήθελε, πέρασε κάποιες μέρες με τη συνοδεία αρκετού πόνου. Το άλγος στον σπασμένο του αντίχειρα ήταν αυτό που δεν του επέτρεψε να παίξει και στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού αφού δέχθηκε ένα χτύπημα εκεί και μεγάλωσε ο πόνος αλλά και εκείνο που τον κράτησε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Κάουνας για να συνεχίσει την πολύ καλή παράδοση που είχε με τη Ζαλγκίρις.

Ευδιάθετος με δεμένο φυσικά τον δεξί αντίχειρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έχει αφήσει πίσω τον πόνο από το κάταγμα προς ώρας τουλάχιστον! Και αφού δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος για μεγαλύτερη ζημιά, θέτει εαυτόν στη διάθεση του Ολυμπιακού πριν το ντέρμπι #olympiacosbc #milutinov pic.twitter.com/iw8glVV66T — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) March 5, 2026

Παρόλα αυτά οι θεραπείες βοήθησαν αρκετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που άφησε πίσω του τον πόνο. Παραμονή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στη Γαλλία με την Εθνική Σερβίας ως back up του Νίκολα Γιόκιτς, εμφανίστηκε μάλιστα και ιδιαίτερα ευδιάθετος στο Φάληρο, πριν ξεκινήσει η ομαδική προπόνηση των «ερυθρολεύκων». Στην οποία συμμετείχε κανονικά.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ – φορώντας κόκκινο νάρθηκα και χωρίς να νιώθει κάποια ενόχληση ή να πονά – προπονήθηκε κανονικά ενόψει του ντέρμπι στα λίγα, καλά «ερυθρόλευκα» νέα πριν φιλοξενήσει η ομάδα του Πειραιά τον Παναθηναϊκό.

Δίχως να ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος για ακόμα μεγαλύτερη ζημιά – αφού αν συνέβαινε κάτι τέτοιο Μιλουτίνοφ και Ολυμπιακός δεν θα έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία – ο Σέρβος σέντερ βιώνει αυτό το διάστημα του κατάγματός του ενεργά.

Συνεπώς και για να ξεκαθαριστεί οποιοδήποτε «θολό» σημείο, μοναδικός εχθρός για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται είναι ο πόνος. Και η ενεδεχόμενη εκτόξευσή του από κάποιο (ακούσιο) χτύπημα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης. Για να μείνει το μυαλό προσηλωμένο και να μην μπει η… αμφιβολία σε αυτό.

Ο «Μίλου» πάντως δείχνει να έχει συνηθίσει σε αυτήν την κατάσταση, χρησιμοποιώντας κανονικά το δεξί του χέρι και προσπαθώντας ίσως να το προστατεύει όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.