Ο Ολυμπιακός βρίσκεται για μία ακόμα φορά αντιμέτωπος με την γκαντεμιά του, πριν (ξανα)βρει τον Παναθηναϊκό! Είναι όμως τέτοια; Ποια τα δεδομένα για τον Μόντε Μόρις;

Παραμονές μίας ακόμα συνάντησης «αιωνίων» αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σοβαρότατους πονοκεφάλους να διαχειριστεί. Πολύ σημαντικά προβλήματα μετά από δύο back-to-back ήττες που… προσγείωσαν τον Ολυμπιακό κάπως στην πραγματικότητα σε ένα γενικότερα εντυπωσιακό διάστημα δύο μηνών που διήνυσε.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας που ατενίζουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία αναφορικά με τον «αιώνιο» αντίπαλό τους λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ του ντέρμπι της 30ης στροφής στο ΣΕΦ, καλούνται να να τα βγάλουν πέρα παρά τις απουσίες του μεγάλου φαβορί για το βραβείο του MVP της κανονικής διάρκειας και του «κινητήριου μοχλού» τους. Αφού τέτοιος είναι ο Τόμας Γουόκαπ ή αλλιώς «ερυθρόλευκος υπολογιστής».

Ο Τεξανός γκαρντ υπέστη μυϊκό σπασμό και προπονήθηκε ατομικά την Τετάρτη (4/3), κάτι που επαναλήφθηκε την παραμονή της σπουδαίας συνάντησης. Γεγονός που τον έθεσε νοκ άουτ από το ντέρμπι της Παρασκευής (6/3, 21:15).

Φιανόμενο που προκύπτει – κατά τα λόγια του προπονητή του – από την επιβάρυνση του κορμιού του αφού είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής σε σερί παιχνίδια, με τους Τζόζεφ και Μόρις εκτός. Κάτι που συνέβη δηλαδή με όλους τους παρόντες του «ερυθρόλευκου» ρόστερ το τελευταίο δίμηνο.

Το σώμα έχει μνήμη και μάλιστα κοντή ορισμένες φορές. Η απουσία του ενός έφερε μεγαλύτερο «φόρτο εργασίας» απ’ αυτό που μπορούσε να αντέξει το σώμα – σε μια θέση με μεγάλη καταπόνηση – κι έτσι ήρθε το… ντόμινο των απουσιών.

Όπως «απών» θα δηλώσει και ο Σάσα Βεζένκοφ που δεν βρίσκεται ακόμα σε θέση να αφήσει πίσω του τις ενοχλήσεις στη μέση από τον τελικό του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτζώκα, εξαιρετικά αμφίβολος παρουσιάζεται και ο Μόντε Μόρις, πριν καλά καλά επιστρέψει στη δράση μετά από τον τραυματισμό του. Ο πρώην ΝΒΑερ με το εξαιρετικό ST/TO ratio στο ΝΒΑ, αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση το πρωί της Πέμπτης σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr

Αμέσως οι φυσικοθεραπευτές και οι γιατροί έπεσαν πάνω του για να τον… κουράρουν καθώς αναμενόταν να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντέρμπι εν τη απουσία του Γουόκαπ, παρόλα αυτά δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα με βεβαιότητα. Καθώς το σημείο που πονά, όπως έχει δείξει πολλάκις η ιστορία, είναι ύπουλο. Τη μία μέρα μπορεί να ξυπνήσει κανείς και να μην μπορεί να στρίψει και την αμέσως επόμενη με τις κατάλληλες θεραπείες και την αγωγή, να αισθάνεται σε θέση να επιτελέσει το όποιο έργο του.

Πάντως περίπου 30 ώρες πριν το τζάμπολ του «ντέρμπι αιωνίων», η συμμετοχή του Μόντε Μόρις που δεν εμφανίστηκε καθόλου στην ομαδική προπόνηση σε αντίθεσημε τους διαθέσιμους Νιλικίνα και Τζόζεφ, συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες από την απουσία του.