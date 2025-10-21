Ο Κίναν Έβανς ανεβάζει στροφές, η επιστροφή του οποίου καθυστέρησε. Όπως και να ‘χει όμως, δεν επηρεάζει τη συλλογική του ρόστερ του Ολυμπιακού.

Στον καταιγισμό αγωνιστικής δράσης, μπήκε προς το παρόν μία άνω τελεία πριν επιστρέψει η… καταιγίδα για τις ομάδες της Euroleague αφού ακολουθεί και πάλι «διπλή εβδομάδα», πριν καλά καλά κλείσουν έναν μήνα από την εκκίνηση της σεζόν 2025-26.

Το γεγονός αυτό βέβαια για ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός που ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο ξεκίνημα με τραυματισμούς και απουσίες, μόνο ως δείγμα θετικό μπορεί να ληφθεί. Άλλωστε οι προπονητές, με τόσο συμπιεσμένο πρόγραμμα, έχουν χάσει την παραδοσιακή τους «υπόσταση», φορώντας συχνά πυκνά περισσότερο την… μπέρτα του διαχειριστή και όχι του τεχνικού.

Μετά τις επιστροφές των Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ που μπήκαν με τον Πανιώνιο και υπολογίζονται κανονικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο επόμενος που παίρνει θέση είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς, ανάγκασε τον «ShaqAttack» να μείνει εκτός δράσης τις πρώτες εβδομάδες, με την επάνοδό να βρίσκεται προ των πυλών.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα ταξιδέψει κανονικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, με την «ερυθρόλευκη» αποστολή που αναχωρεί αρκετά νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/10) για το Μόναχο, με την παρουσία του ή όχι στην 12άδα των Πειραιωτών να περνά πλέον από το ιατρικό σταφ, στο χέρι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ και τα χαρακτηριστικά του, έλειψαν από τον Ολυμπιακό σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν καθώς εξακολουθεί να αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών στην Ευρώπη, όσον αφορά την αλλαγή ρυθμού και την έκρηξη.

Συνεπώς ο τελευταίος που βρίσκεται και θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες να βρίσκεται στα… πιτς, είναι ο Κίναν Έβανς. Πέραν φυσικά του μακροχρόνια απόντα Μουστάφα Φαλ που θα χάσει όλη τη σεζόν εκτός απροόπτου.

Η βλάβη στην δεξιά του επιγονατίδα, τον κράτησε περισσότερες μέρες απ’ ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί εκτός αγωνιστικής δράσης. Σε περιπτώσεις μυϊκού τραυματισμού άλλωτε, το χρονικό διάστημα συχνά ποικίλει.

Όπως είχε γνωστοποιήσει η ΚΑΕ των Πειραιωτών στις 17 του Σεπτέμβρη πριν το Super Cup, η οστεοχόνδινη βλάβη θα τον κρατούσε εκτός για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Πλέον έχουν συμπληρωθεί σχεδόν 35 μέρες απ’ όταν έπαθε την ζημιά – λόγω επιβάρυνσης πιθανότατα – στο άλλο πόδι από αυτό που τον είχε κρατήσει off για όλη την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού που δεν έχει φορέσει ακόμα τη φανέλα με τον «δαφνοστεφανομένο έφηβο» σε επίσημο παιχνίδι, έχει μπει σε ρυθμό ατομικών προπονήσεων, σύμφωνα με το Ole.gr. Όπως γίνεται αντιληπτό, θα χρειαστούν κάποιες ημέρες για να μπει και στις ομαδικές και από εκεί και πέρα, να θέσει εαυτόν στη διάθεση του κόουτς Μπαρτζώκα και του «ερυθρόλευκου» επιτελείου.

Με τόσους γκαρντ….

Από εκεί και πέρα, το come back των Φουρνιέ και Γουόκαπ μεγάλωσε κατά πολύ τις επιλογές στην περιφεριακή γραμμή. Η μεγάλη χρονικά σεζόν με τα 80+ παιχνίδια επιτάσσει διεύρυνση του ρόστερ, γι’ αυτό κι οι ομάδες «αναγκάζονται» να πορευτούν με περισσότερα πρόσωπα σε σχέση με πιο ευέλικτα ρόστερ του παρελθόντος.

Οι δυο τους άλλωστε, αποτελούν και «πυλώνες» του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Επιστροφές σημαίνει περισσότερες λύσεις αλλά και μεγαλύτερος… πονοκέφαλος ως προς τον καταμερισμό των κατοχών και του χρόνου συμμετοχής.

Όταν με το καλό γίνει διαθέσιμος ο Κίναν Έβανς και μπει στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα και αν κι εφόσον όλοι οι υπόλοιποι της «ερυθρόλευκης» backcourt είναι υγιείς, τότε ο Ολυμπιακός θα έχει 8 παίκτες για δύο θέσεις.

Συνεπώς και με γνώμονα την φιλοσοφία του συλλόγου και των ανθρώπων που τρέχουν τον μπασκετικό Ολυμπιακό, δεν χωράει καμία κουβέντα δίπλα από το όνομα του Κίναν Έβανς. Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις γύρω από το όνομά του και η κατάσταση της υγείας του δεν δύναται ούτε να επισπεύσουν ούτε και να εξαφανίσουν από την άλλη, τις όποιες πιθανότητες απόκτησης παίκτη.

Ως είθισται στις ομάδες ελίτ επιπέδου, έτσι και στον Ολυμπιακό, οι αρμόδιοι έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά στην αγορά. Αν και εφόσον προκύψει κάτι εξαιρετικό, είτε από Ευρώπη είτε περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο, που να θέλει να γίνει μέρος του οργανογράμματος των Πειραιωτών κι αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να ευδοκιμήσει το οτιδήποτε, τότε οι πρωταθλητές Ελλάδας θα μπουν στη διαδικασία σοβαρής συζήτησης και πρότασης.

Αν όχι, θα πορευθούν ως έχει. Και ποσοτικά είναι η αλήθεια πως τα έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ενώ απέκτησαν πρόσφατα κι έναν αθλητή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε και πιστεύει αρκετά. Τον Φρανκ Νιλικίνα.