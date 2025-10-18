Με το ρυθμό που το πάει, είναι θέμα χρόνου ο Σάσα Βεζένκοφ να γίνει ο Mr. MVP της αγωνιστικής.

Άλλη μία στροφή της Euroleague που μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, η οποία έπεσε μάλιστα ακριβώς στην επέτειο των 25 χρόνων από το πρώτο παιχνίδι του θεσμού μετά το… σχίσμα, άλλη μία διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοφ. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, πήρε τους «ερυθρόλευκους» από το χέρι σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και παρέα με τον καλό του φίλο Νίκολα Μιλουτίνοφ καθώς και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο και έσπευσε να φιλήσει στο τέλος, οδήγησε τους πρωταθλητές Ελλάδας σε ένα αναπάντεχο «διπλό». Κομβικός ήταν και ο Τάισον Γουόρντ με δημιουργία από το «φτερό» και σημαντικές άμυνες.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν μία φοβερή ανατροπή που είχαν ξεχάσει πως είναι, για να κάνουν το πρόσημό τους και πάλι θετικό (3-2), πριν πάνε στο Μόναχο.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεχάσει πως είναι: Πότε ήταν το τελευταίο (αξέχαστο) «θρυλικό» comeback; Ο Ολυμπιακός τα έφερε… τούμπα στο Βελιγράδι στο φινάλε, θυμίζοντας την ομάδα που αρνιόταν να χάσει ακόμα κι όταν είχε «βουνό» να ανέβει.

Μετά το «σημάδι» που τον είχε βάλει η Εφές, ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε και πάλι τα δικά του απέναντι στην Μακάμπι, ευστοχώντας μάλιστα και στο καλάθι που έδωσε τη νίκη στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Χρήστου Παππά που είχε αναλάβει τα ηνία για κάποια λεπτά.

Με τους 23 πόντους (6/7 διπ., 2/5 τριπ., 5/5 βολές) που σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στη «Χάλα Πιονίρ» και τα 10 ριμπάουντ που κατέβασε, προσπέρασε τον συμπαίκτη του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο σύστημα αξιολόγησης και κατέκτησε για μία ακόμα αγωνιστική, το βραβείο του MVP αυτής. 2/5 έχει για την ώρα φέτος ο πρώην NBAer, αφού ήταν κορυφαίος όλων και κόντρα στο Ντουμπάι (25π., 9/14 εντός παιδιάς, 11 ριμπ., 35 PIR σε 23’31”).

Η ατομική διάκριση του κορυφαίου της αγωνιστικής, βγαίνει από το μεγαλύτερο PIR παίκτη νικήτριας ομάδας.

Φέτος, μέχρι στιγμής, Ο Σάσα Βεζένκοφ οδηγεί την κούρσα για τον πολυτιμότερο καθώς μετράει 19.4 πόντους (57.9% στο δίποντο, 29.6% στο τρίποντο, 90.6% στις βολές), 10 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 25.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 28:09 σε πέντε αγώνες.

Με το επίτευγμά του αυτό, ο Σάσα Βεζένκοφ των 271 αγώνων στην κορυφαία δισυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, έφτασε τα 16 MVP αγωνιστικής, πιάνοντας στη δεύτερη all-time θέση στον Νάντο Ντε Κολό των 331 ματς. Πλέον πρέπει να καλύψει την απόσταση μονάχα με τον Σέιν Λάρκιν (19) που έχει στο ενεργητικό του 251 παιχνίδια στη Euroleague, για την πρωτιά.