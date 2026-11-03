Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Euroleague για τον μήνα Οκτώβριο και μίλησε μεταξύ άλλων για το πως αισθάνεται μετά τον Παναθηναϊκό που «όλοι ξέρουν για την περσινή ιστορία μου.»

Ένας Τι Τζέι Σορτς από τα… παλιά εμφανίστηκε με το «καλησπέρα σας» φορώντας τα πορτοκαλί και τα λευκά της Βαλένθια. Ο «πυραυλοκίνητος» Τι Τζέι Σορτς, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, την περίπτωση του οποίου είχε «λοκάρει» η Βαλένθια για να αντικαταστήσει τον Γιαν Μοντέρο ποντάροντας και στη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τον Εργκίν Αταμάν και τον χειρισμό του όπως μοιράστηκε ο GM της Βαλένθια στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Betarades, βρήκε τον (όχι και τόσο παλιό) καλό του εαυτό στην ισπανική πόλη.

Εκεί που τα χνώτα του ταίριαξαν άριστα με τον τρόπο που η ομάδα λειτουργεί και παίζει. Είτε με τον Πέδρο Μαρτίνεθ είτε με τον Τσάβι Αλμπέρ. Ο Τι Τζέι Σορτς έχει κουμπώσει άριστα με τους «πορτοκαλί» σε βαθμό που αναδείχθηκε αμέσως MVP του μήνα Οκτωβρίου για την Ευρωλίγκα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κάνει τη διαφορά, όντας τρίτος στο σκοράρισμα και στη δημιουργία σε ολόκληρη τη λίγκα για τον πρώτο ολόκληρο μήνα του «μαραθωνίου» και δεύτερος – σε ισοπαλία – στην αξιολόγηση. Με εκείνον στο παρκέ, η Βαλένθια ήταν στο +89, αναδεικνύοντας την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας-αποκάλυψη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Η οποία βρήκε τον ίδιο στον Παναθηναϊκό, έξω από τα νερά του.

«Προφανώς, όλοι γνωρίζουν την ιστορία μου από πέρυσι, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για μένα, ήταν απλώς μια εμπειρία από την οποία έμαθα πολλά. Και τώρα, που βρίσκομαι εδώ στη Βαλένθια και έχω επιστρέψει σε έναν ρόλο όπου μπορώ πραγματικά να διαπρέψω, νιώθω αυτοπεποίθηση. Νιώθω σαν να πήρα μια ανάσα φρέσκου αέρα, έχοντας τη δυνατότητα να παίξω ξανά μπάσκετ. Μέχρι στιγμής, απολαμβάνω πραγματικά την παρουσία μου εδώ στη Βαλένθια», δήλωσε ο Τι Τζλει Σορτς στον Ντέβιν Γουίλιαμς, στο πλαίσιο του podcast ‘EuroLeague & Friends: MVP Talk’.

Ο εκρηκτικός γκαρντ που έβγαλε… μάτια αρχικά με τη Βόννη και στη συνέχεια με την Παρί, έχει 17.1 πόντους, 5.7 ασίστ, 1.8 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα πριν την «ανατολή» της 10ης αγωνιστικής που θα βρει την πρώην ομάδα του να δοκιμάζεται στη Μαδρίτη, απέναντι στην αποδεκατισμένη Ρεάλ.

Όσον αφορά τη δική του πλέον Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς είπε πως: «Το πρώτο πράγμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο παίζουμε. Όλοι γνωρίζουν ότι, όταν ήμασταν στο Παρίσι, παίζαμε μπάσκετ με πολύ γρήγορο ρυθμό, με πολλά σουτ τριών πόντων και έμφαση στο παιχνίδι μετάβασης (transition). Τώρα, εδώ στη Βαλένθια, τα πράγματα είναι πολύ παρόμοια – το σύστημα είναι σχεδόν ταυτόσημο. Είναι ένα σύστημα στο οποίο νιώθω ότι μπορώ να αποδώσω τα μέγιστα, γεγονός που έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου να έρθω εδώ. Υπάρχουν, πράγματι, πολλές τέτοιες ομοιότητες. Φυσικά, πρόκειται για διαφορετικούς παίκτες, αλλά όταν όλοι αποδέχονται και ακολουθούν το σύστημα, η ομάδα μπορεί να σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Μέχρι στιγμής, έχουμε ήδη κάποιες επιτυχίες από το ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, θέλουμε απλώς να συνεχίσουμε έτσι, ελπίζοντας να πετύχουμε κάτι σπουδαίο καθώς προχωρά η σεζόν», δήλωσε ο Σορτς.

Και συνέχισε… «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πιθανότατα μας είχαν ξεγράψει, θεωρώντας ότι δεν θα βρισκόμασταν στη διεκδίκηση μιας θέσης στα πλέι οφ. Ότι δεν θα καταφέρναμε το ένα, δεν θα καταφέρναμε το άλλο… Εμείς, από την πλευρά μας, θέλουμε απλώς να παραμερίσουμε όλες αυτές τις προσδοκίες. Θέλουμε να εστιάσουμε στο να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα στις προπονήσεις, να δίνουμε το «παρών» σε κάθε αγώνα και να τα δίνουμε όλα. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα μιλήσουν από μόνα τους. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούμε όλα αυτά ως κίνητρο, όπως άλλωστε κάνει κάθε παίκτης».

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε κορυφαίος του μήνα στην Ευρωλίγκα μετά τον Νοέμβριο του 2024 με την φανέλα της Παρί.