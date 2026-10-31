Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ολυμπιακός με τον Γιαν Μοντέρο, με τις δύο πλευρές να συναποφασίζουν το… «προσέχω για να έχω».

Το απόλυτο ΣΟΚ. Αυτό βίωσε αρχικά ο ίδιος ο παίκτης στο άκουσμα των δυσάρεστων μαντάτων και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός που είχε επενδύσει στον Γιαν Μοντέρο στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει τα σκήπτρα του.

Ο Δομινικανός παικταράς που ήρθε από τη Βαλένθια με πάρα πολλές προσδοκίες και τις δικαιολόγησε στο ξεκίνημα και με το παραπάνω, στάθηκε άτυχος και γκαντέμης. Η νέα σελίδα της καριέρας του την οποία ο ίδιος επέλεξε ανάμεσα σε πολλές επιλογές και προοπτικές, μπαίνει στον… πάγο αφού ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σε συρραφή μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο την Παρασκευή (30/10) και θα απουσιάσει σύμφωνα με την ενημέρωση από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακού, για το επόμενο εξάμηνο.

Στο άκουσμα του σημείου (μηνίσκος) και του τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος απουσίας από την αγωνιστική δράση, αρκετοί παραξενεύτηκαν. Θεωρώντας το υπερβολικό ως μία αρχική εκτίμηση αφού φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τον χρόνο απόκρισης του κάθε σώματος και οργανισμού.

Πλην όμως το Ole.gr μετά από επικοινωνία που είχε με τον γνωστό ορθοπεδικό Βαγγέλη Ευαγγέλου, όπως είχε συμβεί και με την περίπτωση του Κίναν Έβανς αφού γιατροί δεν είμαστε, επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα ως απόλυτα φυσιολογικό.

Κι αυτό έχει να κάνει με την επιλογή να πάει για συρραφή ο Γιαν Μοντέρο και όχι αφαίρεση της περιφερικής του ρήξης. Κάτι που αποτελεί προτεραιότητα στους αθλητές και τους νέους ως επιλογή καθώς στόχος είναι πάντα η διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του μηνίσκου.

Γιατί επιλέχθηκε η συρραφή έξω μηνίσκου στην περίπτωση του Γιαν Μοντέρο; Το απόλυτο ΣΟΚ υπέστη ο Ολυμπιακός με τον Γιαν Μοντέρο, προτάσσοντας όμως την… μακροημέρευση του παίκτη αγωνιστικά, αφού αυτό το επέτρεπε το σημείο.

Η αυξημένη αιμάτωση στην περιοχή (έξω μηνίσκος) έδωσε τη δυνατότητα επιχείρησης διόρθωσης του προβλήματος στο αριστερό γόνατο μέσω μιας συντηρητικής θεραπείας (PRP) με αιμοπετάλια.

Το σώμα δεν ανταποκρίθηκε σε αυτήν, οι πιθανότητες άλλωστε δεν ήταν με το μέρος Μοντέρο και Ολυμπιακού, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και γι’ αυτόν τον λόγο οι δύο πλευρές συναποφάσισαν το καλύτερο για το μέλλον του Μοντέρο.

Ο Δομινακανός αποτελεί μία περίπτωση με τεράστιο potential για τον Ολυμπιακό που βλέπει και προς το NBA αφού είναι δεδομένη η επιθυμία του να κάνει κάποια στιγμή το βήμα προς την άλλη πλευρά του ωκεανού. Και ακριβώς επειδή είναι ακόμα νέος και έχει να δώσει αρκετά, ήθελε να εξασφαλίσει ότι η κατάσταση του μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο, θα είναι όπως ήταν και πριν. Θα επιστρέψει στην πρότερη συνθήκη δηλαδή στο 100%, αποφεύγοντας την εύκολη και γρήγορη λύση της αφαίρεσης που όμως αυξάνει τον κίνδυνο φθοράς μακροπρόθεσμα.

Πρόκειται άλλωστε για την μικρότερη δυνατή χειρουργική επέμβαση αφού δεν αφαιρείται κάποιο κομμάτι αλλά ράβεται για να «θρέψει» ο μηνίσκος σταδιακά από μόνος του. Και αυτός είναι ο λόγος που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πατήσει το πόδι του κάτω ο Γιαν Μοντέρο για περίπου 2μιση μήνες.

Το φορτίο που σηκώνει στο σώμα με το πάτημα είναι μεγάλο και επουδενί δεν πρέπει να επιβαρυνθεί το πόδι. Πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία που όπως έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μελλοντικά αφού αποκαθιστά την ομαλότητα στην κατανομή των δυνάμεων μέσα στο γόνατο.

Θέλοντας λοιπόν να προστατευθεί και αφού ακόμα έχει όλο το μέλλον μπροστά του και είναι και εξασφαλισμένος από πλευράς συμβολαίου (τριετές με τον Ολυμπιακό), αποφάσισε πως αυτή ήταν η καλύτερη λύση αφού δεν μπορούσε να αποφύγει την επέμβαση.

Μία κάκωση που εξελίχθηκε σε πρόβλημα στον έξω μηνίσκο. Αν το ζήτημα ήταν στην εσωτερική πλευρά, τότε θα προχωρούσε σε αφαίρεση (μηνισεκτομή) αφού δεν υπάρχει καλή αιμάτωση στην εν λόγω περιοχή και δεν συνίσταται η συρραφή εκεί.