Νωρίτερα από το συνηθισμένο (Πέμπτη-Παρασκευή) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Αυτός είναι ο λόγος.

Έπειτα από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα σε μια περίοδο που ψάχνεται για να βρει την ταυτότητά του με τη επιστροφή των τραυματιών, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την ανεβασμένη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» θα βρουν τους Μαδριλένους με ένα νικηφόρο σερί 10-0 στην πλάτη τους αλλά και λαβωμένους από σοβαρούς τραυματισμούς αφού οι Μαλεντόν και Γιάντουνεν θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα. Και γι’ αυτό η Ρεάλ έφερε πίσω τον Εντιαγέ από τη Μπανταλόνα.

Μία δύσκολη σίγουρα αποστολή που ανοίγει την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Ένα πραγματικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο εκ των φαβορί για μία θέση στο προσεχές Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Γιατί όμως ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ διεξάγεται την Τετάρτη (4/11) και όχι Πέμπτη ή Παρασκευή ως συνήθως; Διότι το είχε ζητήσει εξ’ αρχής η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σχετικό αίτημα των «μερένγκες» που έγινε δεκτό από Euroleague και Παναθηναϊκό, είχε να κάνει με… άλλες υποχρεώσεις στο γήπεδο διεξαγωγής της αναμέτρησης (Movistar Arena). Εκεί θα λάβουν χώρα back-to-back συναυλίες την Πέμπτη 5/11 (Pitbull) και την Παρασκευή 6/11, όπου οι Duran duran γυρίζουν στην Ισπανία μετά από 21 χρόνια. Για να χωρέσουν λοιπόν όλα, η Ρεάλ ζήτησε από τους εμπλεκόμενους τη συγκατάθεσή τους.

Και γι’ αυτό το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, έχει προγραμματιστεί – από την αρχή όχι τις τελευταίες μέρες φυσικά – για την Τετάρτη στις 21:45.