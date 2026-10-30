Τέσσερα χρόνια είναι αυτά που πέρασε ο Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό. Δεν ξεγράφονται τα όσα έζησε και με όσους τα έζησε από τη μια στιγμή στην άλλη…

Θέλοντας να δείξει την ανυπομονησία και την προσμονή του για την επικείμενη συνάντηση με την πρώην ομάδα του, Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς προέτρεπε να του… κόψουν το χέρι για να μην παίξει. Αν και αμφίβολος και απόφαση της τελευταίας στιγμής, δεν υπήρχε περίπτωση ο Αλέκος να χάσει την «επιστροφή» του απέναντι στην ομάδα που πέρασε τέσσερα πολύ δυνατά χρόνια της καριέρας του.

Σταθεροποιήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο, αγαπήθηκε όσο λίγοι ξένοι, άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα. Αν και στη Sunel Arena και όχι στη φυσική έδρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, η αναμέτρηση της 9ης στροφής μεταξύ Ολυμπιακού και Αρμάνι Μιλάνο, είναι ιδιαίτερη για τον Αμερικανό σνάιπερ που πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στη γειτονική Λομβαρδία για να έχει βασικό ρόλο. Αν και το ξεκίνημα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό.

Λίγες εβδομάδες αφότου ολοκληρώθηκε η θητεία του στην ομάδα του Πειραιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Άλεκ Πίτερς επέστρεψε στην Ελλάδα και συνάντησε μέχρι πρότινος συμπαίκτες και φίλους.

Μόλις βγήκε για ζέσταμα πριν το ομαδικό ζέσταμα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έσπευσε να τον αγκαλιάσει ενώ φεύγοντας ο ίδιος για τα αποδυτήρια, πήγε να χαιρετήσει τους Μπαφέ και Μποζίκα που τα έλεγαν στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Τα πειράγματα δεν έλειψαν με τον Αλέκο, αγαπημένο παιδί της κερκίδας αλλά και του σταφ για την προσφορά και την εργατικότητά του. Τον απαράμιλλο επαγγελματισμό του.