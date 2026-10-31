Στην Κύπρο θα φιλοξενήσει η Μακάμπι τους αντιπάλους της στην Ευρωλίγκα από τούδε και στο εξής, μεταξύ αυτών και οι Ολυμπιακός που κοντεύει και Παναθηναϊκός.

Έπειτα από δύο χρόνια που είχε καταλύσει στο Βελιγράδι χρησιμοποιώντας την Aleksander Nikolic Hall, ή αλλιώς «Χάλα Πιονίρ» ως έδρα, η Μακάμπι ξεσπιτώνεται ξανά. Τούτη τη φορά για να έρθει σαφώς πιο κοντά στην βάση της.

Η αρνητική στάση των ομαδών σε συνδυασμό με την ανησυχία που υπάρχει ακόμα για να επιστρέψει η δράση στο Ισραήλ λόγω της εμπόλεμης συνθήκης εκεί με τις τόσες αναζωπυρώσεις, υποχρεώνει τις δύο ισραηλινές ομάδες να ψάξουν για λύσεις εκτός χώρας.

Δεν γινόταν η κατάσταση στη χώρα τους να μην είχε αντίκτυπο και στον πρωταθλητισμό, με τις Μακάμπι και Χάποελ να τις… παίρνει η μπάλα.

Το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι της «ομάδας του λαού» είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να έρθει πιο κοντά η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Κι αφού ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα έχοντας εξασφαλίσει ήδη το «ΟΚ» της Κυπριακής Ομοσπονδίας και της αστυνομίας, μετακομίζει η Μακάμπι στην Κύπρο. Αρχής γενομένης από το επόμενο ματς, τον «εμφύλιο» – σε άλλο έδαφος – με τη Χάποελ.

Η μικρή καθυστέρηση λίγων ημερών αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί η μετακίνηση για τις 22 του Οκτώβρη και το ματς κόντρα στη Ρεάλ, είχε να κάνει με τις προδιαγραφές της Euroleague όπως φέρνει στο φως το Ole.gr.

Πιο συγκεκριμένα δεν υπήρχαν οι κατάλληλες μπασκέτες στην Λεμεσό και το «Σπύρος Κυπριανού», που είχε φιλοξενήσει τον όμιλο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 2025, κατάλληλες για τη διοργανώτρια αρχή. Αυτές βρέθηκαν, μετακινήθηκαν κι έτσι η Μακάμπι από εδώ και πέρα θα έχει ως έδρα την Κύπρο και τη Λεμεσό.

Εκεί αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την 17η του Νοέμβρη αλλά και τον Παναθηναϊκό 50 μέρες αργότερα (7/1/27) στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου της κανονικής διάρκειας.

Αντίθερα και παρά τις ενέργειες που έγιναν και από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για να σπάσει την απόσταση Βουλγαρία-Ισραήλ στη μέση, μέσω Κύπρου, αυτή δεν απέδωσε καρπούς λόγω αστυνομίας που άναψε… κόκκινο για την ταυτόχρονη χρήση του νησιού της Αφροδίτης.