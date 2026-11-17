Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε να χάσει στην Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τα εύσημα στους αθλητές του.

Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός την 17η του Νοέμβρη στην Κύπρο κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ που λίγο έλειψε να τον πληγώσει με τα επιθετικά της ριμπάουντ και τους πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

Παρόλα αυτά οι Πειραιώτες άντεξαν, βρήκαν δύο τεράστια σουτ από τον Βεζένκοβ και τον Τζόζεφ και απέδρασαν από μία κατάσταση που έμενε πέρα για πέρα δύσκολη για εκείνους.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος ενός «τρελού» αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχθηκε στα λεγόμενά του πως δεν ήταν και τόσο θετικός στο φινάλε ως προς την κατάληξη του αγώνα ενώ ο Έλληνας τεχνικός μοίρασε τα εύσημα στους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην κάμερα της Euroleague TV.

«Ήταν ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια στα οποία έχω προπονήσει. Υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα στο πως συμπεριφερθήκαμε, κάποιες φορές πολύ καλά κάποιες άλλες πολύ άσχημα. Στο τέλος δεν ήμουν πολύ θετικά προσκείμενος γιατί ήξερα ότι είχαμε σπαταλήσει αρκετή ενέργεια τις προηγούμενες μέρες, παίξαμε και στην παράταση σήμερα.

Φυσικά μας λείπουν αρκετοί παίκτες από το ροτέισόν μας όμως τελικώς ήταν μία μίξη τύχης και καρδιάς. Κάναμε ότι μπορούσαμε για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και το κερδίσαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πιστεύουμε ότι κάθε νικητήριο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό γιατί μας λείπουν αρκετοί παίκτες. Τους περιμένουμε να γυρίσουν ή να γίνουν και κάποιες προσθήκες. Όσο κερδίζουμε όμως παραμένουμε πρώτοι και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό.

Πρέπει να δώσω τα εύσημα στον Όντεντ Κάτας και τη Μακάμπι, έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Μας σκότωσαν με τα επιθετικά τους ριμπάουντ και βασικά αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι το τέλος του αγώνα. Εκτός από τα λάθη. Ειδικά στην παράταση πήραν δύο και τρεις φορές το επιθετικό ριμπάουντ και είχαν την ευκαιρία να σκοράρουν. Τελικώς όμως το διαχειριστήκαμε και ξκαταφέραμε να κερδίσουμε. Τα credits πάνε στους παίκτες μου.»