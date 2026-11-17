Η Μακάμπι τα έκανε… Μαντάρα και ο Σάσα Βεζένκοβ είπε «ευχαριστώ». Δεν γίνεται να μπήκε αυτό του σουτ του Σάσα

Η Euroleague απορεί, όλοι απορούν. Πώς είναι δυνατόν να το έβαλε αυτό το τρίποντο ο Σάσα Βεζένκοβ;

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο ο Γιαμ Μαντάρ πέταξε την μπάλα στα χέρια του και έδωσε μία χαραμάδα στον Ολυμπιακό. Τα 1.2” έγιναν 1.4” μετά από εξέταση της φάσης στο Instant Replay. Έφταναν και περίσσευαν στον Βούλγαρο σούπερ σταρ που έκανε το θαύμα του. Διότι περί τέτοιου πρόκειται.

Πήρε την μπάλα από την baseline, γύρισε, εκτέλεσε και η μπάλα κατέληξε μέσα στο καλάθι της Μακάμπι.

Οι θεοί του μπάσκετ ήθελαν αυτό το ξεγραμμένο σουτ να μπει σε μια χώρα που ο Βεζένκοβ έκανε τα πρώτα του βήματα, έμαθε μπάσκετ, έζησε και θα έχει πάντοτε στην καρδιά του.

La increíble canasta de Vezenkov para llevar el partido vs Maccabi a la prórroga 🤷‍♂️ pic.twitter.com/XitLJpEGB9 — Esteban Gómez 🇪🇦🇨🇴 🇺🇦 (@EstebanGomez59) November 17, 2026

Περισσότερα σε λίγο…