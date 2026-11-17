Ποιος πρώην «ερυθρόλευκος» τοποθετήθηκε για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό και… υποστήριξε τον σύλλογο;

Η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ έβλαψε αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες τον Ολυμπιακό που προσπάθησε από την αρχή να απομονώσει το γεγονός δείχνοντας με τη στάση του πως τέτοιες ενέργειες δεν είναι απόδεκτές παρόλα αυτά σήκωσε – εν καιρώ social media – πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και κουβέντα.

Ενώ πλήγωσε τους Πειραιώτες και αγωνιστικά αφού αναγκάστηκαν να τιμωρήσουν τον παίκτη μένοντας πιστοί στις αρχές και τα ιδανικά τους, στο πλαίσιο στέλνω μήνυμα και προς πάσα κατεύθυνση φυσικά, την ίδια ώρα που έμεινε εκτός για 35+ μέρες παίκτης πενταδάτος τη σεζόν της κατάκτησης της Euroleague.

Ο γεμάτος αυτοπεποίθηση Τάιλερ Ντόρσεϊ «κουβάλησε» τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο επιθετικά σε διάστημα που είχε για άξιο συμπαραστάτη μονάχα τον Σάσα Βεζένκοβ. Και όλα αυτά ενώ την… πάτησε με τον πολύμηνο τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο και ο Ολυμπιακός είδε τον Φουρνιέ να μένει εκτός για ένα 20ημερο.

Με τον Ντόρσεϊ πλέον να έχει γυρίσει στις υποχρεώσεις της ομάδας, να προπονείται και να περιμένει το… πράσινο φως από τον Μπαρτζώκα και το προπονητικό επιτελείο για να αγωνιστεί ξανά, ένας πρώην συμπαίκτης του τοποθετήθηκε δημοσίως για την περίπτωσή του.

Δίχως να τον κρίνει ή να είναι δογματικός, ο Μόντε Μόρις με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης την περασμένη αγωνιστική περίοδο απάντησε σε σχόλιο στο ‘Χ’, πρώην Twitter και έγραψε πως…

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει όλα αυτά που κάνει, όλοι έχουμε ένα ταλέντο, το λέω με σεβασμό», έγραψε ο πρώην άσος των ερυθρολεύκων που δεν απέδωσε όσα θα περίμεναν οι Πειραιώτες στο παρκέ, αντιμετωπίζοντας και ζητήματα τραυματισμού.

I really get like that. No reason Tyler Dorsey doing what he doing we all got a talent respectfully ❤️ — Monte Morris (@BigGameTae) November 14, 2026

Σημαντικός βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στο «διπλό» στο ΟΑΚΑ στην αρχή της διαδρομής του με τον Ολυμπιακό.