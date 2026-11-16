Δεν εγκαταλείπει το αμερικανικό όνειρο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που ήταν ασταμάτητος το βράδυ της Κυριακής (15/11).

Η απόδοσή του στον Παναθηναϊκό είχε σκαμπανεβάσματα. Για την ακρίβεια δεν έκανε κάποιον να αμφιβάλει για την ικανότητά του στο επιθετικό κομμάτι αλλά και την έφεσή του στο ριμπάουντ, παρόλα αυτά οι «χτυπητές» αδυναμίες του στην άμυνα, ήταν εκείνες που δεν τον καθιέρωσαν στο τριφύλλι.

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν που είχε βοηθήσει αρκετά για να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός το εμπόδιο της Εφές και να πάει στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι το 2025, βγάζει το ψωμί του πλέον στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA. Εκεί που ψάχτηκε και την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φυγή του από τους πράσινους τον χειμώνα, βρίσκοντας δεκαήμερο συμβόλαιο στους Ουόριος πριν αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη για τη λαβωμένη στη ρακέτα της Ρεάλ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Τούρκος διεθνής δεν βρήκε κάποια ενδιαφέρουσα προοπτική στη γηραιά ήπειρο και επέστρεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ευελπιστώντας πως θα βρει ξανά κάποιο παραθυράκι.

Στο μεταξύ πάντως έκανε πράματα και θάματα με τους Ρίο Γκράντε Βάλει Βάιπερς κόντρα στους Τέξας Λέτζεντς, ομάδα που αγωνιζόταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη G-League πριν επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού σταμάτησε στους 42 πόντους (από τους 105 συνολικά της ομάδας του), ενώ πρόσθεσε 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και δύο μπλοκ σε 38′ αγώνα.

Τι άλλο να κάνει ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που βρίσκεται στην πρώτη 15άδα των τοπ σκόρερ της G-League ενώ με τη 42άρα του, άγγιξε το φετινό ρεκόρ επίτευξης πόντων από παίκτη σε αγώνα της αναπτυξιακής λίγκας του NBA.

Ο Ταϊρίκ Κι των Ράπτορς 905 έβαλε 43 απέναντι στην Capital City Go-Go και εκείνος στις 15/11, όπως και ο Γιουρτσεβέν στη νίκη των Βάιπερς, έχοντας 18/25 σουτ.