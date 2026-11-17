Την απόφαση να μην πάρει μαζί του στην Ιταλία για το προσεχές παιχνίδι με την Αρμάνι, πήρε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα.

Χωρίς τον Τσίμα Μονέκε μπήκε στο αεροπλάνο η αποστολή του Ερυθρού Αστέρα με προορισμό τη Λομβαρδία και το Μιλάνο το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) για το επερχόμενο παιχνίδι με την Αρμάνι.

Η απόφαση αυτή από τον Ιμπόν Ναβάρο και το προπονητικό επιτελείο δεν έχει να κάνει με κάποιο ζήτημα τραυματισμού αλλά όπως υπαινίσονται στη Σερβία, λαμβάνεται υπόψιν ως… πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται να ενοχλήθηκε από τον Νιγηριανό φόργουορντ που αποτελεί βασικό μέλος του ροτέισον του Ερυθρού Αστέρα τη φετινή σεζόν, καθώς πήρε θέση στο πόντκαστ του Amerikanos 24 που εμφανίζεται συστηματικά και εξέφρασε την άποψή του αναφορικά με τον συμπαίκτη του Κρις Τζόουνς. Τον οποίο χαρακτήρισε χαμηλότερα αμειβόμενο από αυτό που αξίζει.

Δεν έγινε επίσημη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα πως «κόπηκε» από την αποστολή για τον συγκεκριμένο λόγο ωστόσο αυτό βγαίνει προς τα έξω από τη Σερβία.

Άλλωστε ο Μονέκε χαίρει άκρας υγείας, όντας μάλιστα ο τρίτος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα σε μέσο όρο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα στις πρώτες 11 αγωνιστικές, με 20:23. Σε αυτό το διάστημα μετράει 9.6 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, όπως και 1.6 τελικές πάσες.