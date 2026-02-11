Όσα ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, για την κατάσταση των Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις, πριν τον Ερυθρό Αστέρα (12/02, 21:15).

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Ερυθρός Αστέρας θα φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ (12/02, 21:15) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις εν όψει της αναμέτρησης.

Αναφέρθηκε στο ματς του πρώτου γύρου και τις διαφορές που θα υπάρχουν -δεδομένα- σε αυτό του δεύτερου, αλλά και στην κατάσταση παικτών, όπως οι Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα:

«Είναι μία πολύ σκληρή ομάδα. Πιστεύω ότι παίζει με το μεγαλύτερο physicality στη λίγκα. Ανεξαρτήτως από τους κανόνες που έχει, τους αμυντικούς και τους επιθετικούς, παίζουν πολύ επιθετικά και για αυτό αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στη Σερβία. Είχαμε πάρει μία μεγάλη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο και στο τέταρτο γύρισε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο.

Δεν ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πίεση και στη σκληράδα που έβαλαν αμυντικά. Πήγαμε σε παιχνίδι μακριά από τους κανόνες μας, προσπαθήσαμε να επιτεθούμε ατομικά και αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να διδαχθούμε από αυτό το ματς και να καταλάβουμε ότι είναι κρίσιμο ανεξάρτητα από τη φιλική ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ. Για εμάς είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε».

Για το εάν περιμένει κάτι διαφορετικό αγωνιστικά συγκριτικά με τον αγώνα του πρώτου γύρου:

«Βεβαίως και υπάρχει μεγάλη διαφορά και για αυτούς. Έχει γυρίσει ο Μπολομπόι. Γενικά απόντες παίκτες τους τότε, τώρα έχουν γυρίσει. Έχουν μεγάλη αθλητικότητα και μέσα και έξω από το καλάθι. Και στο “5” και στην περιφέρεια. Παίζουν πολύ με αλλαγές τώρα.

Αλλά και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε. Έχουμε καλύτερα και αμυντικά και επιθετικά. Είμαστε πιο πλήρεις. Στην ουσία η διαφορά μας είναι πως έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που σε αυτό το είδος παιχνιδιού είναι πολύ καλός. Οι προσθήκες από γκαρντ δεν θα παίξουν σε αυτό το ματς. Γενικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το ματς και να συνεχίσουμε θετικά στη βαθμολογία».

Για την κατάσταση των Νιλικίνα, Παπανικολάου και Μόρις:

«Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις, γιατί έκανε ατομικές μέχρι και σήμερα. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος. Πάντα λέω ποιοι είναι διαθέσιμοι και ποιοι όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα».

Για τον Τζόσεφ:

«Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή, γενικά πηγαίνει πολύ καλά. Θα κάνει μία μαγνητική την Παρασκευή για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η θλάση του και εάν έχει υποχωρήσει».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει 9-2 ρεκόρ μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια και εάν υπάρχει κάτι που τον φοβίζει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Γενικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Βλέπω μεγάλη ποιότητα στην προπόνηση. Βλέπω σούπερ ανταγωνισμό, γιατί όλοι οι παίκτες είναι καλοί και προσπαθούν και μέσω της προπόνησης να κερδίσουν τη θέση τους.

Δεν βλέπω εφησυχασμό από κανέναν. Ελπίζω να μείνουμε υγιείς. Χρειαζόμαστε και λίγη τύχη, γιατί τα παιχνίδια είναι όλα στην κόψη του ξυραφιού. Οποιαδήποτε είδους χαλάρωση πληρώνεται από ομάδες που έχουν στόχο τα playoffs και τους κερδίζουν ομάδες που δεν παλεύουν για κάτι.

Στη EuroLeague όλοι παίζουν για τις ομάδες τους, για τους ίδιους και για τα συμβόλαιά τους. Πολλές ομάδες που δεν έχουν πίεση από το παρελθόν, γιατί μπορεί να είναι έξω τώρα από τη διεκδίκηση θέσεως στα playoffs, παίζοντας χωρίς πίεση μπορεί να σε κερδίσουν επειδή έχουν ικανότητα και ταλέντο.

Γενικά νομίζω πρέπει να γίνει μία διαχείριση και τακτικά και φυσικά και πνευματικά στο τι απαιτείται αυτή τη στιγμή για να πάμε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό που απαιτείται είναι να είμαστε συστηματικοί, να είμαστε συμπαγείς και να μην έχουμε αυξομειώσεις. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό».

Για το πώς διαχειρίζονται το γεγονός ότι μία νίκη μπορεί να πάει την ομάδα στη δεύτερη θέση και μία ήττα στην πέμπτη/έκτη/έβδομη:

«Κάθε ομάδα είναι ανθρώπινοι χαρακτήρες. Κάθε άνθρωπος το αντιμετωπίζει καθημερινά. Εδώ προσπαθούμε να δείξουμε μία σταθερότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, είτε είναι νίκη είτε είναι ήττα. Να μην έχουμε μεγάλες κρίσεις σε ήττα, αλλά ούτε να έχουμε πανηγυρισμούς σε νίκη.

Πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι όσο πλησιάζουμε στην τελική ευθεία μετράει περισσότερο. Είμαστε σε μία θέση, που εάν με ρώταγες στην αρχή της χρονιάς θα σου απαντούσα ότι είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Φυσικά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και φυσικά υπάρχει κίνδυνος με μία ή δύο ήττες να πάμε χαμηλά.

Ας διαχειριστούμε τα πράγματα με τη φιλοσοφία μας. Ένα παιχνίδι τη φορά, το αυριανό μόνο και εάν το κερδίσουμε θα είμαστε μια χαρά».

Για την προσαρμογή του Ταϊρίκ Τζόουνς και το πόσο ευχαριστημένος είναι:

«Είμαι σούπερ ευχαριστημένος. Έχει φοβερή προσαρμογή, είναι πολύ θετικός, είναι επαγγελματίας , είναι καλός συμπαίκτης, είναι σκληρός και έχει και πολύ ταλέντο. Ξέρει δηλαδή μπάσκετ πέρα από το πόσο αθλητικός είναι».

Για το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες είναι χαμογελαστοί είτε παίζουν είτε δεν παίζουν:

«Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά αυτό δοκιμάζεται κάθε φορά. Είναι καλά παιδιά και καταλαβαίνουν τον ανταγωνισμό. Ο Τζόουνς όταν ήρθε ήξερε ποιους έχουμε και το είχαμε συζητήσει. Ήρθε σε μία ομάδα που μπορεί να του καλύψει τις φιλοδοξίες για ομαδική διάκριση.

Όλοι είναι πολύ καλά παιδιά, αλλά όλοι ενοχλούνται εάν δεν παίξουν ένα παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζονται και αυτοί, αλλά και πώς το διαχειριζόμαστε εμείς».