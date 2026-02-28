O Ομέρ Γιουρτσεβέν αποχώρησε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Γεγονός, που φέρνει εξελίξεις, σύμφωνα με τα όσα είχε πει και ο Εργκίν Αταμάν, πριν λίγες ημέρες!

Ένα «διαζύγιο», που φαινόταν πως θα έρθει είναι και επίσημο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, μετά από 1.5 χρόνο στην Ελλάδα, θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Οι «πράσινοι» έκαναν χρήση του opt-out που είχαν στη συμφωνία τους και θα τραβήξουν διαφορετικούς «δρόμους», με τον Τούρκο σέντερ.

Ένα γεγονός, που μπορεί να «δείχνει» και πολλά πράγματα, σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ!

Thank you Omer Yurtseven! Wishing you all the best on your next chapter!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/NXf54TP2Ou — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 28, 2026

Το γιατί; Πριν από λίγες ημέρες, ο Εργκίν Αταμάν είχε μιλήσει «ανοιχτά», για το τι έχει στο «μυαλό» του, σχετικά με τους δύο αθλητές.

Αρχικά, είχε αναφέρει πως ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος να παίξει. Ωστόσο, είχε τονίσει πως η παρουσία του Ομέρ Γιουρτσεβέν θα παίξει έναν ρόλο.

Συγκεκριμένα, είχε πει πως αν υπάρξει η αίσθηση, πως ο σέντερ από τη Γαλλία, δεν θα μπορεί να βοηθήσει, τότε ο πρώην συμπαίκτης του θα έμενε για «ασφάλεια».

Παρ’ όλα αυτά, αν τα πρώτα δείγματα του Ματίας Λεσόρ ήταν θετικά, τότε το «διαζύγιο» έμοιαζε με «μονόδρομο».

Επομένως, η απόφαση του Παναθηναϊκού μπορεί να «κρύβει» και μία είδηση. Άλλωστε, μετά την αποχώρηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν στη θέση «5» μπορούν να παίξουν -και να είναι οι βασικοί τους θέση- οι Ρισόν Χολμς και Κένεθ Φαρίντ, μαζί με τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Εργκίν Αταμάν, πριν τη Media Day με το ματς με την Παρί:

«Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε.

Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή έχουμε μεγάλους στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες.

Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια (σ.σ. ο Γιούρτσεβεν), θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».