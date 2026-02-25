Όλα ανοιχτά ως προς το μέλλον του Ομέρ Γιουρτσεβέν στον Παναθηναϊκό με την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ να αποτελεί την… πυξίδα.

Κι εκεί που έδειχνε με το ενάμιση πόδι εκτός Παναθηναϊκού, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν αποκλείεται να ολοκληρώσει το 1+1 του συμβολαίου του και να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στο «τριφύλλι». Για την ακρίβεια, το σενάριο αυτό μάλλον συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο Τούρκος σέντερ που βρίσκεται με τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για τα προσεχή «παράθυρα» της FIBA, είναι δεδομένο πως έχει χάσει έδαφος στη «μάχη» του ροτέισον της «πράσινης» ρακέτας.

Κάτι που αναμένεται να συμβεί πολύ περισσότερο με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, αν και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά. Και εδώ προκύπτει ο παράγοντας που καθορίζει και το μέλλον του Γιουρτσεβέν στον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην ΝΒΑερ, πριν ακόμα γυρίζει ο άσος από τη Μαρτινίκα στο ρόστερ μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω του τραυματισμού του τον Δεκέμβρη του 2024, ακολουθεί τους Χολμς και Φαρίντ στην ιεραρχία.

Ο Εργκίν Αταμάν του έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες τον τελευταίο ενάμιση χρόνο όμως δεν έχει μείνει ευχαριστημένος από την απόδοσή του, ως προς τα ζητούμενα του προπονητικού επιτελείου και του μπάσκετ που θέλει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού να παίζει η ομάδα του με δυναμικά hedge out στην άμυνα.

Πλην όμως κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στην φωτιά για την κατάσταση στην οποία θα βρεί ο Ματίας Λεσόρ το προσεχές διάστημα, βρισκόμενος στο τελικό στάδιο της επιστροφής του. Ο Γάλλος διεθνής σέντερ έχει καθίσει στα πιτς ουσιαστικά για 14 μήνες κι όσο «θηρίο» κι αν είναι, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το σώμα του πως θα ανταποκριθεί.

Για το λόγο αυτό και επειδή η σεζόν είναι μακρά με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις αρκετές, ο Εργκίν Αταμάν με τους συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να διατηρήσει τον Γιουρτσεβέν στο ρόστερ για «παν ενδεχόμενο.». Δηλαδή για ασφάλεια αν και εφόσον προκύψει κάποιος τραυματισμός στη θέση ‘5’ με τη σεζόν να μπαίνει στα πιο κρίσιμα.

Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρόθεσή του όσον αφορά τον Ομέρ Γιουρτσεβέν και κάτι που έχει μοιραστεί με τους ανθρώπους της διοίκησης και τους αρμόδιους, λίγες ημέρες πριν εκπνεύεσει η καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών.

Βεβαίως και βάσει όσων δήλωση στη media day του αγώνα με την Παρί, αυτό είναι κάτι που θα αποφανθεί η ΚΑΕ ως προς την επόμενη ημέρα του Γιουρτσεβέν που κοιτάζει προς την πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του (η Γαλατασαράι τον θέλει, η Φενέρ έχει τα δικαιώματά του τον πρώτο λόγο σε περίπτωση επαναπατρισμού) αλλά από την άλλη, τον τελευταίο λόγο έχει ο Παναθηναϊκός αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο. Και το out αυτή, το έχουν οι «πράσινοι».

Τις επόμενες 2-3 μέρες αναμένονται οι τελικές αποφάσεις με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή να βαίνουν περισσότερο στην παραμονή παρά στην έξοδο.