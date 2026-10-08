Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για όσα έγιναν με τους παίκτες της Μπόλονια την προηγούμενη αγωνιστική, μετά το buzzer-beater τρίποντο του Καρ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην καθιερωμένη Media Day του Ολυμπιακού, στο νέο προπονητικό κέντρο των Πειραιωτών, εν όψει της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές (09/10, 21:15) στη Sunel Arena.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τους παίκτες της Μπολόνια την περασμένη αγωνιστική στην Euroleague, μετά το buzzer-beater τρίποντο που πέτυχε ο Μάρκους Καρ.

Όπως τόνισε, είναι σίγουρος πως οι παίκτες της ιταλικής ομάδας δεν έπεσαν πάνω του επίτηδες και εκείνος απλώς τους απώθησε, ώστε να δώσει τέλος στο συμβάν.

«Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί.

Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.