Ο Παναθηναϊκός περιόρισε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αυτός δεν είχε την καλύτερη βραδιά του στη Ζαλγκίρις και ο Τόμας Μασιούλις το παραδέχθηκε.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 92-85 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες επιτυχίες. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την περιορισμένη παρουσία του ηγέτη των γηπεδούχων, Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Ο Γάλλος γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με μόλις τρεις πόντους και πέντε τελικές πάσες σε 23 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να μπορέσει να επηρεάσει την εξέλιξη του ματς. Η άμυνα του Παναθηναϊκού τον έβγαλε εκτός ρυθμού, κρατώντας τον μακριά από τον καλό του εαυτό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του Φρανσίσκο, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδέχεται να υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τον παίκτη.

Ο Λιθουανός τεχνικός στάθηκε στη γλώσσα του σώματος του Γάλλου γκαρντ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που θα αντιμετωπιστεί εντός της ομάδας, ενώ παραδέχθηκε πως υπήρξε ένταση μεταξύ του παίκτη και του προπονητικού επιτελείου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως τόνισε, ο Φρανσίσκο βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση στην καριέρα του, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι παίκτες πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα το σύνολο και όχι ατομικά — κάτι που, όπως ανέφερε, δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει αποδεκτό.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο παίκτης αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, ο Μασιούλις απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα παρουσιαστούμε καλύτεροι».