Για τους «θρύλους» και δαίμονες μαζί που συντροφεύουν την μπασκετική αυτή φυσιογνωμία που λέγεται Ντούσκο Ιβάνοβιτς, η μπασκετική κοινότητα είναι ενήμερη χρόνια τώρα.

Ο «στρατηγός» Ντούσκο που βρίσκεται στο τιμόνι της Βίρτους Μπολόνια τους τελευταίους μήνες έχοντας περάσει από αρκετούς πάγκους της Ευρώπης, όσο περνάνε τα χρόνια τόσο ξελασκάρει τα «χαλινάρια». Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στις ιδιατέρως σκληρές πρακτικές του.

Προπονητής παλιάς κοπής ο Μαυροβούνιος τεχνικός που έχει ταλαιπωρήσει κόσμο και κοσμάκη στα προπονητικά του νιάτα. Ένας από αυτούς που θυμήθηκε σε podcast στο οποίο ήταν καλεσμένος, ιστορίες που θα ήθελε να είχε ξεχάσει, είναι ο Μάριο Κασούν.

Κροάτης παλαίμαχος σέντερ ο οποίος είχε γίνει ντραφτ το 2002 από τους Κλίπερς στο Νο42 και σταμάτησε το μπάσκετ στα 34 του. Αυτό βέβαια, όπως αποκάλυψε, είχε σκεφτεί να το κάνει αρκετά νωρίτερα (28 του) καθώς δεν άντεχε τα… βασανιστήρια τα οποία περνούσε με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Τον «κοτσίδα» με το αυστηρό παρουσιαστικό και όχι μόνο που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2014-15, λίγους μήνες μετά την Ομπράντοβιτς εποχή . Καθόλου τυχαία άλλωστε δεν του έχει βγει η φήμη του «στρατηγού», αναφορικά με τις εξαντλητικές μεθόδους του στην προπόνηση.

Πιο αναλυτικά μερικά από αυτά που ανέφερε ο άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα για τον προπονητή του τη διετία 2006-08:

«Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους εκεί, αλλά ήταν ίσως η χειρότερη απόφαση που πήρα σε όλη μου την καριέρα στο μπάσκετ», είπε στο podcast Inkubator. «Παραλίγο να με οδηγήσει στον θάνατο και στα 28 μου ήθελα ήδη να σταματήσω να παίζω μπάσκετ. Όλοι μου έλεγαν ότι ήταν τρελός, ψυχοπαθής και ηλίθιος. Έξω από το γήπεδο είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, αλλά μέσα στο γήπεδο τα χάνει όλα».

Έπρεπε να πάω για τρέξιμο μια ώρα στο βουνό πριν από την προπόνηση. Έχασα 12 κιλά σε επτά ή οκτώ μέρες. Η Δευτέρα ήταν «ημέρα θανάτου» και μέχρι την Κυριακή έτρεμα ήδη. Ήμουν έτοιμος για τρίαθλο, όχι για μπάσκετ. Ήθελα να αποσυρθώ από το μπάσκετ, έλεγξα πόσα χρήματα είχα στον λογαριασμό μου για να δω αν θα μπορούσα να ανοίξω μια καφετέρια και να γίνω σερβιτόρος εκεί».

«Με κακοποιούσε, πραγματικά. Φώναζε και έβριζε τους πάντες. Στη συνέχεια, στη δεύτερη σεζόν, συνέβη αυτό που συνέβη στην καρδιά μου – δέχτηκα ένα μικρό χτύπημα στο στήθος και όλα σκοτείνιασαν ξαφνικά. Λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο. Κατέληξα να υποβληθώ σε μια χειρουργική επέμβαση 9 ωρών κι ο Ντούσκο με ανάγκασε να επιστρέψω μετά από μια εβδομάδα. Αν αυτό είχε συμβεί σήμερα, θα τον είχα στείλει στην κόλαση».

Παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, ο Κασούν συνέχισε να παίζει για λίγα ακόμα χρόνια. Τη διετία 2008-10 αγωνίστηκε στην Εφές ενώ αργότερα έπαιξε επίσης στην πρωτεύουσα της πατρίδας του, πριν «γράψει» και ένα σύντομο πέρασμα στη Σιένα. Στα 63 παιχνίδια του στην EuroLeague, είχε μέσο όρο 9,2 πόντους και 4,7 ριμπάουντ