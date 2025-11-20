Ο Παναθηναϊκός κατάπιε στην Ντουμπάι στο δεύτερο ημίχρονο και ο Εργκίν Αταμάν σημειώσε – ως σημείο κλειδί – την συμβουλή ενός συνεργάτη του.

Σίφουνας παρουσιάστηκε από το 26′ και μετά ο Παναθηναϊκός στο σπίτι του, όπου και επέστρεψε μετά από μερικές εβδομάδες για να κάνει μια… χαψιά την Ντουμπάι που μέχρι εκείνο το σημείο έβρισκε σκορ όπως ήθελε.

Παρόλα αυτά, η επιμονή ενός συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν για τη χρησιμοποίηση του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη πάνω στον αντίπαλο χειριστή της μπάλας, ήταν η απόφαση που έγειρε την πλάστιγγα.

Οι «πράσινοι» θεωρούσαν μέχρι το 26′ πως το επιθετικό τους ταλέντο, φτάνει και περισσεύει για να κάμψουν την αντίσταση της ομάδας του Γιούριτσα Γκόλεματς. Και ίσως να αποδεικνυόταν αληθές, σε φινάλε όμως θρίλερ και διακινδυνεύοντας το θετικό αποτέλσμα. Συνεπώς είπε να το ρίξει στην… άμυνα.

Το «τριφύλλι» άλλαξε μυαλά, έγινε πιο aggresive, ζόρισε την κυκλοφορία της μπάλας για την δίχως Μπέικον Ντουμπάι και έφτασε σε μία άνετη νίκη διά περιπάτου.

Ενδεικτική η αλλαγή ταχύτητας στο παιχνίδι, αυτό που συνέβη το επτάλεπτο από το 3’42” για το τέλος της τρίτης περιόδου, μέχρι τα 7’25” για το τέλος του αγώνα. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός που πήρε ενέργεια και φόρα από την άμυνά του, έτρεξε επιμέρους σερί 26-1 (!) μέχρι το καλάθι του Αμπάς, για να μετατρέψει το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Απόλυτος κυρίαρχος στο διάστημα αυτό.

«Ο καλύτερος PG στην Ευρώπη τα τελευταία 6-7 χρόνια ο Σλούκας»

Μετά το τέλος του αγώνα και αφού οι «πράσινοι» αποθεώθηκαν από το φίλαθλο κοινό – ως είθισται μετά από νίκη στο ΟΑΚΑ – ο Εργκίν Αταμάν έπραξε κάτι ανάλογο για έναν συνεργάτη του. Πιο συγκεκριμένα, έβγαλε το… καπέλο για την συμβουλή που του έδωσε ο Σερέλης στο ημίχρονο και την επιμονή του αναφορικά με τον Καλαϊτζάκη, η οποία αποδείχθηκε εύστοχη και σοφή.

«Όπως είπαμε στην ανάπαυλα για το ημίχρονο, στο πρώτο μέρος παίξαμε πολύ άσχημα στην άμυνα. Ήμασταν πολύ soft και οι γκαρντ μας, δεν πίεσαν την μπάλα. Τους δώσαμε αρκετές κατοχές στο 1 με έναν και 2 on 2.

Πριν μπούμε όμως στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, συζητήσαμε στο γραφείο με τους υπόλοιπους προπονητές και ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη για να παίξουμε πιο επιθετικά, πιο aggresive. Είχε δίκιο, αποδέχθηκα την άποψή του που ήταν πολύ καλή.

Με τον Καλαϊτζάκη στο παρκέ, αυξήσαμε την πίεση πάνω στην μπάλα και τον αντίπαλο PG. Ο Ραίτ ειδικότερα έφτιαξε πολλές κατοχές στο πρώτο ημίχρονο. Δεν σκόραρε τόσο αλλά δημιούργησε. Αλλά με τον Καλαϊτζάκη άλλαξε αυτό.

Επίσης στο πρώτο μέρος ο Ναν έκανε κάποια σημαντικά λάθη, ειδικότερα στην τελευταία κατοχή αλλά ήξερα πολύ καλά ότι στο δεύτερο ημίχρονο, θα ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος. Ειδικά μετά από αυτό το λάθος. Δεν μιλήσαμε καθόλου γι’ αυτό στο ημίχρονο. Και είχαμε δίκιο. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Φυσικά ο Σλούκας κοντρόλαρε το παιχνίδι, τόσο με το σκοράρισμά του όσο και με τη δημιουργία του για να πάρουμε μία πολύ σημαντική νίκη. Η ομάδα της Ντουμπάι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, αν είσαι σοφτ στην άμυνά σου, θα βρει τις κατοχές για να σκοράρει.»

Για τον Κένεθ Φαρίντ και τι φέρνει εκείνος στην ομάδα του, ο κόουτς Αταμάν είπε… «Πολλά πράγματα. Το είπα και την προηγούμενη φορά ότι έχει λειτουργήσει σαν το καλύτερο φάρμακο για εμάς, για τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες μέχρι το Παρίσι. Ήρθε και έδωσε πάρα πολλά αμυντικά. Απόψε, στο πρώτο ημίχρονο έκανε 4 μπλοκ. Τρομερός. Βοήθησε επίσης στο σωστό spacing επιθετικά. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς, ιδιαίτερα aggresive και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι σε κάθε παιχνίδι. Είναι επίσης πολύ καλός χαρακτήρας. Είδα πως και ο κόσμος στο κατάμεστο ΟΑΚΑ του άρεσε ο Φαρίντ και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να του αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του και είναι πολύ σημαντικό. Μας έδωσε την ενέργεια που χρειαζόμασταν.»

Αναφορικά με τον Κώστα Σλούκα και το κίνητρο που βρίσκει για να κάνει τα… δικά του, ο Τούρκος προπονητής είπε πως: «Είναι ίσως ο καλύτερος PG στην Ευρώπη τα τελευταία 6-7 χρόνια στη διοργάνωση. Στη δημιουργία και το διάβασμα της κατάστασης στο παρκέ. Τα 36 του χρόνια για έναν παίκτη σαν τον Σλούκα δεν είναι πρόβλημα, διότι είναι τρομερά επαγγελματίας. Φροντίζει το σώμα του και η συμβολή του είναι καθοριστική για την ομάδα.»