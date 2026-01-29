Φοβερό σκηνικό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγο πριν ο Γιαν Βέσελι τους πάρει την… μισή χαρά.

Ποιος να το περίμενε μερικούς μήνες πίσω ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα ήταν πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, θα έπαρινε την ευθύνη όταν η μπάλα «έκαιγε», θα τελείωνε το παιχνίδι, θα «τρέλαινε» το ΣΕΦ με το τρίποντό του που για λίγα λεπτά έδινε και την διαφορά στους Πειραιώτες έναντι στην Μπαρτσελόνα αλλά κυρίως θα έκανε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τρέξει στην κυριολεξία για να τον ευχαριστήσει. Όχι πως υπήρχε ποτέ κάποιο ζήτημα επί προσωπικού βέβαια.

Ο Ολυμπιακός της πρώτης και τέταρτης περιόδου πετούσε «φωτιές», έβγαζε σπίθες και… έκαψε την Μπαρτσελόνα στο «φλεγόμενο» Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 25η αγωνιστική της Euroleague (87-75).

Ανάγκασε τους «μπλαουγκράνα» σε 20 λάθη, έκανε δέκα κλεψίματα και ικανοποίησε το φίλαθλο κοινό του που συνέρευσε στο Φάληρο για να δει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ντέρμπι.

Τα παραπάνω βέβαια δεν ήταν αρκετά για τους «ερυθρόλευκους» – που πέτυχαν την πέμπτη τους σερί νίκη για πρώτη φορά φέτος στην Ευρώπη – ώστε να καλύψουν και τη διαφορά των 13 πόντων από το «Palau Blaugrana». Άγνωστο βέβαια αν αυτό θα μετρήσει στο φινάλε, αφού ο Βέσελι είχε αντίθετη άποψη, παίρνοντας την μισή χαρά.

Παρόλα αυτά, ό,τι προηγήθηκε χάρισε ένα viral βίντεο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είχε «καθαρίσει» με την υπόθεση νίκη μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα, πλην όμως δεν έκοψε ταχύτητα. Το μακρινό σουτ του Γουόκαπ έκανε τους πάντες να το πιστέψουν. Όχι πως ο Ντόρσεϊ χρειάζεται βέβαια βοήθεια για να γίνει clutch ή κάποιο κίνητρο.

Αρκετό αίμα σκόρερ κυλάει στις φλέβες του. Ο ομογενής γκαρντ της Εθνικής ομάδας σηκώθηκε και εκτέλεσε την Μπαρτσελόνα με 0.7 να απομένει στο χρονόμετρο για να ξεσηκώσει τους πάντες στο ΣΕΦ. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Γιώργο Μπαρτζώκα που έσπευσε να τον αγκαλιάσει. Η εικόνα μιλάει από μόνη της άλλωστε…