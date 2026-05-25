Σε μία πολύ σημαντική (προφορική) συμφωνία έχει φτάσει κοιτάζοντας την επόμενη ημέρα του ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο. Το Ole.gr έχει το παρασκήνιο…

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, κοιτάζοντας τη νέα σελίδα. Ο Ολυμπιακός επανήλθε στην κορυφή της Ευρώπης και επιδιώκει να μείνει σε αυτήν, κοιτάζοντας όχι μόνο να θωρακίσει το ρόστερ του και το έμψυχο δυναμικό του αλλά και να καλύψει «χτυπητά» του σημεία. Και εκεί εμφανίζεται ο Ζαν Μοντέρο.

Εδώ και κάποιες ημέρες, μετά το τέλος των playoffs και πριν το Final Four σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Ole.gr από την Ισπανία και το αρχικό ρεπορτάζ του Sergio Llebres από τη Mundo Deportivo, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο για να συνεχίσει εκείνος στον Πειραιά.

Ο rising star της Βαλένθια που έβγαλε… μάτια με τις «νυχτερίδες» και πραγματοποίησε καταπληκτική σειρά προημιτελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται και εκείνος να αλλάξει πίστα, στο μονοπάτι των επιθυμιών του που έχει για τερματικό σταθμό το NBA.

Το deal έκλεισε τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό με ένα Final Four να ακολουθεί για όλες τις πλευρές, δεν ήταν σωστό και φρόνιμο να ειπωθεί το οτιδηπότε μετά βεβαιότητας. Αυτή ήταν και η επιθυμία της πλευράς του παίκτη που σέβεται τη Βαλένθια καθώς αναγνωρίζει πως είναι η ομάδα που τον εκτόξευσε.

Ο νεαρός Δομινακανός μάλιστα, μέλος της All-EuroLeague First Team, καθώς και Playoffs MVP, περίμενε να ακούσει και τις νυχτερίδες πριν πάρει την οποιαδήποτε απόφαση.

Οι «πορτοκαλί» που τρύπησαν το ταβάνι τους με την επιστροφή τους την κεντρική σκηνή φτάνοντας μέχρι το Final Four, ικανοποίησαν οικονομικά τον Ζαν Μοντέρο προσφέροντάς του διπλασιασμό χρημάτων και κλιμακωτή αύξηση του συμβολαίου του μέχρι το τέλος αυτού (2028). Δίχως επέκταση χρονική αλλά και θέλοντας να αυξήσουν την ρήτρα αποδέσμευσής του για κάθε επίδοξο μνηστήρα.

Πλην όμως η απόφαση που προέκυψε ήταν να αποχωρήσει λόγω του τρόπου προσέγγισης αλλά και της γενικότερης στάσης που επέδειξε η Βαλένθια απέναντι στον Μοντέρο, σαν μία απρόσωπη μεταχείρηση.

Η κινητικότητα για την περίπτωσή του ήταν μεγάλη καθώς και ο… χορός που στήθηκε για εκείνον και την υπογραφή του, αν και αυτό δεν κράτησε πολύ. Πριν προλάβει να βγει στην αγορά και σε πληστηριασμό ο Μοντέρο όμως, ο Ολυμπιακός κέρδισε όλους τους υπόλοιπους λόγω της στάσης του, του τρόπου που αντιμετώπισε την πλευρά του παίκτη, ικανοποιώντας φυσικά οικονομικά τόσο τον ίδιο όσο και τη Βαλένθια αφού η ρήτρα των 500 χιλιάδων ευρώ (ένα εκατομμύριο ήταν κατά τη διάρκεια της σεζόν) δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα και και της γενικότερης συνθήκης που επικρατεί στον Πειραιά.

Φυσικά και με τη σεζόν ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί αφού ακολουθεί το φινάλε και στα εθνικά πρωταθλήματα, καμία υπογραφή δεν μπορεί να πέσει στο τραπέζι και καμία ανακοίνωση αφού ο Ζαν Μοντέρο είναι ακόμα παίκτης της Βαλένθια. Και τρέφει μάλιστα μεγάλο σεβασμό στον οργανισμό οπότε οριστικά και αμετάκλητα το όλο θέμα θα κλείσει σε κάποιες εβδομάδες. Έχει δώσει πάντως τα χέρια για να συνεχίσει στους πρωταθλητές Ευρώπης και τον Πειραιά.

Στο πίσω μέρος του μυαλού του Μοντέρο βρίσκεται το NBA και η παρουσία του εκεί, όταν όμως οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για αυτήν την μετάβαση, θέλοντας κατά αυτόν τον τρόπο να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές του το εισιτήριο του υπερατλαντικού ταξιδιού να είναι χωρίς επιστροφή για την Ευρώπη.

Μέχρι τότε όμως, όλα δείχνουν πως θα είναι κάτοικος Πειραιά για τα επόμενα τρία χρόνια χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή το πως ακριβώς αυτά θα μοιραστούν (κλειστό ή οψιόν λόγω NBA buy out και ούτω καθ’ εξής).