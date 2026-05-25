Αρχηγός με τα ΟΛΑ του ο Κώστας Παπανικολάου σε μια στιγμή και ένα βίντεο που εικονοποιεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ο ίδιος περίμενε πολλά χρόνια για αυτή τη στιγμή. Πόνεσε, δάκρυσε, σκληραγωγήθηκε, ωρίμανσε ο οργανισμός ο ίδιος και το μπασκετικό τμήμα μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά.

Στον Πειραιά έζησαν στιγμές Κόνφερενς 2024. Από τους πρωταγωνιστές μέχρι τον «ερυθρόλευκο» λαό που δεν κοιμήθηκε για να περιμένει στο εμβληματικό Δημοτικό θέατρο τους θριαμβευτές.

Μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού τα δύο ειδικά διαμορφωμένα πούλμαν – ένα για τους παίκτες και ένα για τις οικογένειές του – διήνυσαν την απόσταση Ilisians-κέντρο Πειραιά σε παραπάνω από μία ώρα αφού στον δρόμο και την πομπή που τους συντρόφευε, γινόταν… πανικός.

Εκεί τους περίμενε μεγάλη μάζα του κόσμου που περίμενε πως και πως αυτές τις στιγμές για αυτό το τμήμα που το έψαξε και δικαιώθηκε. Στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα που είχε στηθεί για τους παίκτες και το σταφ, περασμένες 04:30 τα χαράματα, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου πήρε μικρόφωνο και την κούπα ανά χείρας.

Δεν κράτησε όμως τη στιγμή για εκείνον στο φινάλε της ομιλίας του και αφού σημείωσε ότι «Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει πέντε το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου» και αποθέωσε τους απανταχού φαν των Πειραιωτών, φώναξε τον Γιώργο Μπαρτζώκα – με την επετειακή μπλούζα – σε πρώτο πλάνο.

«Το σωστό, αυτό το Κύπελλο σε αυτήν την πλατεία πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ… Κόουτς έλα», είπε ο Τρικαλινός φόργουορντ που κάλεσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε μία μικρή αλλά μεγάλη κίνηση του Κώστα Παπανικολάου με έντονο συμβολισμό.

«Το αξίζεις» του είπε και αφού αγκαλιάστηκαν, ο coach Β σήκωσε το ευρωπαϊκό μπροστά σε 10 χιλιάδες κόσμου ξημερώματα Δευτέρας προκαλώντας… πανδαιμόνιο.

Αν αυτό το σύνολο ήταν ένα βίντεο, θα ήταν αυτό.