Η κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό, χαροποίησε αρκετούς βετεράνους που πέρασαν από την ομάδα και έσπευσαν να δείξουν την ικανοποίησή τους μέσω των social Media. Τι έγραψε ο Ναντίρ Ιφί;

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο της Ευρώπης την 24η του Μάη 2026 μέσα στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας στην κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας της ιστορίας του.

Η ανυπομονησία έδωσε την θέση της στην απέραντη χαρά και την ανακούφιση κυρίως στους πρωταγωνιστές αλλά και τις οικογένειές τους. Τους γύρω τους, τον «ερυθρόλευκο λαό» αλλά και μερικούς παλαίμαχους που έχουν περάσει από το Λιμάνι και κατανοούν τι σημαίνει κάτι τέτοιο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Μετά το φινάλε του τελικού στο Telekom Center Athens κόντρα στην πολύ διαβασμένη άξια συγχαρητηρίων για τα προβήματα που είχε και το σθένος που έδειξε Ρεάλ, οι Έντι Τζόνσον, Οθέλο Χάντερ και Τρεμέλ Ντάρντεν έσπευσαν να συγχαρούν τον Ολυμπιακό για την επιτυχία του.

Κάτι ανάλογο έπραξαν και οι Όφερ Γιανάι (πρόεδρος Χάποελ Τελ Αβίβ), Έρικ ΜακΚόλουμ (πρωταθλητής Ευρώπης πριν από έναν χρόνο στο Αμπού Ντάμπι με τη Φενέρμπαχτσε) ενώ και ο Ρούντι Γκομπέρ έσπευσε να συγχαρεί τον συμπατριώτη του και φίλο του Εβάν Φουρνιέ που ήταν και ο MVP του Final Four.

Congrats- Congrats- Congrats ! Big Red 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 https://t.co/SoXX07v6qp — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 24, 2026

Bravo mon frère @EvanFourmizz ❤️🙏🏽👑 — Rudy Gobert (@rudygobert27) May 24, 2026

Congratulations for @Olympiacos_BC and Giorgos and Panagiotis for a well deserved championship



Amazing fight by @RMBaloncesto outmanned, injured but with heart of a lion and very close endgame



Big Respect to coach @sergioscariolo brilliant strategy and inspiring performance… — Ofer (@OferYannay) May 24, 2026

Big time congratulations to @olympiacosbc and the Gate 7 for winning the @EuroLeague title! Coach Bartzokas well deserved! — tremmell darden (@tremenduz) May 24, 2026

Let’s go @olympiacosbc great Championship run. Well deserved. Look back on that journey and appreciate it because your Champions now. #F4GLORY @EuroLeague @TDORSEY_1 @petersalec — Othello hunter (@O_hunter5) May 24, 2026

Το δικό του σχόλιο έκανε επίσης και ο δραστήριος στα σόσιαλ media Ναντίρ Ιφί, ο οποίος σχολίασε βέβαια τις εικόνες πανηγυρισμών των φίλων του Ολυμπιακού εκεί που κάθονται εκείνοι του «αιωνίου» αντιπάλου.