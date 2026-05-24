Ο απόλυτος «χαμός» στον Πειραιά, μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής της Euroleague! Σε έναν τελικό ακατάλληλο για… καρδιακούς οι Πειραιώτες μπόρεσαν να επικρατήσουν με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης (24/05).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «ράψουν» το τέταρτο «αστέρι» στη φανέλα τους και το πρώτο μετά από 13 χρόνια.

Όπως καταλαβαίνει κανείς το «πάρτι» έχει ξεκινήσει ήδη, καθώς πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μία «λαοθάλασσα» στο Δημοτικό Θέατρο με αρκετούς οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να περιμένουν τους παίκτης της ομάδας τους.

Όπως έγινε γνωστό, η φιέστα θα ξεκινήσει περίπου στις 04:00 π.μ., αφού πρώτα πρέπει η αποστολή των Πειραιωτών να πάει στο ξενοδοχείο και έπειτα να ξεκινήσει τα πανηγύρια.

Παρ’ όλα αυτά, το ξέφρενο γλέντι έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τους φίλους των Πειραιωτών να είναι ανυπόμονοι.

