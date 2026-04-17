Η ερωτική σχέση που έχει αναπτύξει ο Ναντίρ Ιφί της Παρί με κάθε αντίπαλο καλάθι, έχει πάσει σε άλλο επίπεδο.

Ναντίρ Ιφί, πόσο θες να μας τρελάνεις;

Ο τολμών νικά, ακόμα κι αν γι΄ αλλού το πήγαινε και αλλού κατέληξε. Ο Ναντίρ Ιφί έχει βάλει πολλά «κουλά» καλάθια στην σύντομη για την ώρα καριέρα του. Και με την… τρέλα που κουβαλά, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Μερικές φορές όμως δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από τύχη, απλή και αγνή τύχη.

Ο «αφάνας» της Παρί προσωποποιεί την επιτομή της «παράνοιας». Τραβηγμένα σουτ, πυραυλοκίνητος, γρήγορα και μικρά βήματα που σε… τρελαίνουν. Βραχύσωμος, τρυπώνει παντού και έχει αναπτύξει μία απίθανη σχέση με το καλάθι.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αναδείχθηκε και όχι άδικα rising star του θεσμού. Την τρέχουσα μπήκε (και) στα παπούτσια του Τι Τζέι Σορτς, όντας στο κυνήγι του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης μέχρι την τελευταία στροφή. Στο Κάουνας βέβαια την 38η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και τελευταία για τους Παριζιάνους για φέτους, η τύχη απλά του χαμογέλασε.

Στο ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στη Ζαλγκίρις που ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό, ο Γάλλος άσος δοκίμασε την λόμπα προς τον Στίβενς. Αντ’ αυτού όμως, είδε την μπάλα να καταλήξει χωρίς κόπο μάλιστα στο διχτάκι, μπερδεύοντας ακόμα και τους διαιτητές.

