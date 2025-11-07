Ο Ολυμπιακός συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Euroleague. Πού «στάθηκε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το ματς με την Παρτιζάν (07/11, 80-71);

Η 9η αγωνιστική της Euroleague έλαβε «τέλος» με νίκη για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες φιλοξένησαν την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επικράτησαν, για να «ανέβουν» στο 6-3 στη βαθμολογία!

Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν χωρίς αμφιβολία η άμυνα των «ερυθρολεύκων» στο 4ο δεκάλεπτο. Άλλωστε, το επιμέρους σκορ στην τελευταία «στροφή» του παιχνιδιού ήταν 27-13.

Και σε αυτό το γεγονός «στάθηκε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη NOVA, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες του «δεν είχαν ακουμπήσει τους αντιπάλους τους», αλλά στην τελευταία περίοδο άλλαξαν όλα, ώστε να έρθει η νίκη.

Κι όμως ο Τόμας Γουόκαπ το έχει ξανακάνει στον Ολυμπιακό Ο Τόμας Γουόκαπ πήρε ό,τι του έδωσε η άμυνα της Παρτιζάν και είπε ευχαριστώ. Πλην όμως δεν ήταν πρωτοφανή αυτά που έκανε.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν κάτι που… Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το παιχνίδι πρώτα απ’ όλα. Το σκορ στο 4ο δεκάλεπτο ήταν 27-13. Φαίνεται πως ξεκινήσαμε να παίζουμε άμυνα. Μέχρι τότε δεν είχαμε ακουμπήσει κανέναν. Σε αυτά τα παιχνίδια οι επαφές, οι μονομαχίες είναι πολύ σημαντικές. Κάναμε πολύ κακή δουλειά σε αυτό για τρία δεκάλεπτα. Παίξαμε την κανονική μας άμυνα στο τέταρτο. Παρ’ όλο που είχαμε περισσότερα λάθη από ασίστ, είμασταν πολύ συνεπείς στα ριμπάουντ και τελικά βρήκαμε τρόπο να πάρουμε το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τον Μιλουτίνοφ και τις τρεις φανταστικές άμυνες στο τέλος:

«Ήταν καθοριστικός για το παιχνίδι. Εκείνο το μπλοκ, εκείνη η άμυνα στο τέλος, ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά όλοι. Αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ότι προσπαθούσε η Παρτίζαν να κάνει. Δεν την αφήσαμε να σκοράρει από το ζωγραφιστό. Κάποιες φορές ήμασταν αφελείς, δεν ξέρω. Πιστεύαμε πως θα πασάρουν έξω και είχαν συνεχώς απαντήσεις μέσα στο ζωγραφιστό. Οπότε μόλις ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό, κερδίσαμε το παιχνίδι».