Ο Τόμας Γουόκαπ πήρε ό,τι του έδωσε η άμυνα της Παρτιζάν και είπε ευχαριστώ. Πλην όμως δεν ήταν πρωτοφανή αυτά που έκανε.

Ένας Τόμας Γουόκαπ… αλλίως. Προ ολίγων ημερών στους Betarades και την εκπομπή της Παρασκευής μετά τα παιχνίδια της Euroleague, τόνισε πως δεν «χρειάζεται να πάρει επ’ ώμου τόσο ο ίδιος όσο και ο Νιλικίνα το σκοράρισμα» με τόσο κόσμο γύρω του. Αλλά αν χρειαζόταν, θα το έκανε.

Στο ίδιο γήπεδο, μία εβδομάδα αργότερα μετέτρεψε τα λόγια του σε πράξη. Όπως συνηθίζουν αρκετές ομάδες που θέλουν να επιχειρήσουν σε πρώτη φάση να περιορίσουν τις επιθετικές αρετές του Ολυμπιακού και τα μεγάλα του «όπλα», ρισκάρουν. Πώς; Παίζοντας under πολλές φορές τον εκάστοτε «ερυθρόλευκο» χειριστή.

Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα έχουν αρκετά δυνατά στοιχεία για τα οποία τους έχουν επιλέξει οι Πειριαώτες. Αυτό όμως δεν είναι το μακρινό σουτ. Ασχέτως αν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Παρτιζάν για την 9η στροφή της Euroleague, φάνηκε κάτι άλλο.

Ο Τεξανός γκαρντ με περίσσια αυτοπεποίθηση έβαλε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που «σίγησε» στην πρώτη περίοδο χωρίς να πάρει τις συνηθισμένες του μπάλες. Και τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα.

Ο Τόμας Γουόκαπ πρόλαβε να σημειώσει 10 πόντους πριν καθίσει στον πάγκο στο 8′ για ανάσες με 2/3 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Δεν έδειξε διστακτικός και γιατί να το κάνει αφού έβαζε;

Διψήφιος ο διεθνής με την Εθνική ομάδα από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο; Φυσικά και αποτελεί είδηση μιας και έχει συμβεί μονάχα μία φορά ακόμα, απ’ όταν έπιασε Λιμάνι. Κι αυτό μάλιστα την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ήταν τέτοια εποχή το 2021 απέναντι στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης αλλά εκτός έδρας, όταν ο Τόμας Γουόκαπ είχε μπει φουριόζος, σκοράροντας τους 12 από τους 17 συνολικά πόντους τους, στην πρώτη περίοδο.

Ο ξανθομάλλης γκαρντ έχει ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα τους 22 πόντους που είχε ρίξει στο… κεφάλι της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, τον Μάρτη του 2025 με 5/5 δίποντα και 4/8 τρίποντα.