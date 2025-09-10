Το Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός από τις 22 έως τις 24 Μαΐου του 2026.
Οι μέτοχοι της EuroLeague ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (10/09) και με ψήφους 8-3, κέρδισε η ελληνική συμμετοχή το Βελιγράδι.
Προαπαιτούμενο, όμως, για τη διεκδίκηση του Final Four, είναι η κατάθεση οικονομικής προσφοράς. Σε τι ύψος «έφτασε» αυτή της Ελλάδας;
Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, το κόστος είναι στα 9.000.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία θα διατεθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής.
Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, που είχε εκφράσει την πρόθεση της πολιτείας και της Αθήνας να πάρει το χρίσμα.