Η πρόταση της Ελλάδας για Final Four της Euroleague στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ. Ποιο το κόστος της διοργάνωσης.

Το Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί το σπουδαίο μπασκετικό γεγονός από τις 22 έως τις 24 Μαΐου του 2026.

Οι μέτοχοι της EuroLeague ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (10/09) και με ψήφους 8-3, κέρδισε η ελληνική συμμετοχή το Βελιγράδι.

Προαπαιτούμενο, όμως, για τη διεκδίκηση του Final Four, είναι η κατάθεση οικονομικής προσφοράς. Σε τι ύψος «έφτασε» αυτή της Ελλάδας;

Στην Αθήνα το Final Four της EuroLeague το 2026! Η απόφαση πάρθηκε και το Final Four της EuroLeague για το 2026, θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ!

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, το κόστος είναι στα 9.000.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία θα διατεθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής.

Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, που είχε εκφράσει την πρόθεση της πολιτείας και της Αθήνας να πάρει το χρίσμα.